2020-05-20T14:03:17+03:00
Экономика

«РусГидро» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Совместная работа будет вестись в области реализации проектов в сфере цифровой трансформации
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Документ подписали председатель правления – генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Соглашение определяет основные направления и принципы сотрудничества «РусГидро» и «Ростелекома» при реализации совместных проектов автоматизации коммерческого учета электрической энергии на всех предприятиях Группы «РусГидро»: генерирующих, сетевых и сбытовых.

Повышение уровня автоматизации будет обеспечиваться путем использования единых программных и вычислительных ресурсов, создания интеллектуальных систем учета электрической энергии и единой облачной платформы энергоданных. Вместе с этим стороны договорились о расширении использования интеллектуальных приборов учета электрической энергии и выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на предприятиях Группы «РусГидро», в том числе работ по интеграции данных учета в облачную платформу энергоданных.

Соглашение также предусматривает предоставление предприятиям Группы «РусГидро» услуг связи, облачных сервисов, услуг обеспечения информационной безопасности, а также совместную реализацию проектов по цифровому мониторингу энергетических объектов «РусГидро».

- «РусГидро» уделяет значительное внимание цифровизации производственных процессов, поэтому мы крайне заинтересованы в получении качественных, надежных телекоммуникационных услуг и облачных сервисов, – заявил глава “РусГидро” Николай Шульгинов. – “Ростелеком” обладает разветвленной инфраструктурой и значительным опытом реализации телекоммуникационных проектов, которые мы можем применить на предприятиях ”РусГидро” и, как результат, повысить производительность и эффективность нашей работы.

- «Ростелеком» объективно заинтересован в развитии стратегического сотрудничества с таким важным для нас партнером как “РусГидро”, - заметил президент “Ростелекома” Михаил Осеевский. - Наше партнерство будет способствовать дальнейшему росту цифровой выручки от внедрения облачных сервисов, получению новых компетенций для наших компаний в сфере предоставления сервисов для электроэнергетики, повышению эффективности использования собственных ресурсов и ресурсов “РусГидро” при оказании услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию.

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