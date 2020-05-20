Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 мая 2020 года составило 1 428 человек

По сообщению сайта Стопкороновирус рф 20 мая в 10.35 число заболевших в Белгородской области достигло 1 428 человек, за минувшие сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России количество новых случаев за минувшие сутки составило 8 764, число заболевших с начала пандемии достигло 308 705 человек. За минувшие сутки выздоровело 9 262 человек (в целом — 85 392), умерло 135 человек (2 972).

В соседней Курской области число заболевших составило 2 177 человек (за сутки выявлено 82 случая), в Тамбовской области — 2 154 человека ( 85 за сутки), в Орловской области — 1 598 (49 за сутки), в Липецкой — 1 377 (79 за сутки), в Воронежской — 1 266 (20 за сутки),