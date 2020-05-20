2020-05-20T11:21:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 мая 2020 года составило 1 428 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 мая 2020 года составило 1 428 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 20 мая 2020 года составило 1 428 человек.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По сообщению сайта Стопкороновирус рф 20 мая в 10.35 число заболевших в Белгородской области достигло 1 428 человек, за минувшие сутки в регионе выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России количество новых случаев за минувшие сутки составило 8 764, число заболевших с начала пандемии достигло 308 705 человек. За минувшие сутки выздоровело 9 262 человек (в целом — 85 392), умерло 135 человек (2 972).

В соседней Курской области число заболевших составило 2 177 человек (за сутки выявлено 82 случая), в Тамбовской области — 2 154 человека ( 85 за сутки), в Орловской области — 1 598 (49 за сутки), в Липецкой — 1 377 (79 за сутки), в Воронежской — 1 266 (20 за сутки),

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В поселке Северный Белгородского района жителям напомнили об особом противопожарном режиме
Работница белгородской птицефабрики и ее родственник попались на краже племенных петушков
Житель Белгородской области оплатил штраф под контролем судебных приставов
19-летняя жительница Старого Оскола задержана полицией с партией наркотика
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Белгородский госуниверситет - самый спортивный вуз региона
Краеведческому музею села Репяховка Белгородской области 10 лет!
В Старом Осколе подруга украла у подруги 400 тысяч рублей
В Белгородском районе появятся новые дороги
На самоизоляции россияне на треть сократили расходы
В Белгородской области мужчина разобрал чужой забор на глазах хозяйки
Белгородские энергетики в первом квартале подключили к сетям 1082 потребителя
В Белгородской области начал действовать льготный проезд для дачников
На 11 дорогах Белгородской области энергетики модернизируют освещение