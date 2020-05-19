«Ростелеком»: выручка выросла на 10%, OIBDA увеличилась на 12%, мобильная выручка — на 16%

«Ростелеком» — системообразующее предприятие, бесперебойная работа которого критически необходима для миллионов российских семей, государственных структур, огромного числа компаний по всей стране и для всей экономики в целом. Для непрерывной работы компании в условиях распространения коронавирусной инфекции «Ростелеком» реализовал следующие меры:

Для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей с 16 марта 2020 года офисный персонал переведен на дистанционную работу из дома на базе заранее развернутой инфраструктуры удаленного подключения к корпоративным ИТ-системам. Сотрудники обеспечены дистанционным доступом к рабочим местам, корпоративной почте, необходимым ИТ-системам и решениям для проведения аудио- и видеоконференций. Сотрудники, которые продолжают деятельность на объектах компании, имеют все необходимые средства индивидуальной защиты. Осуществляется системный мониторинг состояния здоровья сотрудников и членов их семей.

В части обеспечения устойчивости бизнеса разработан комплекс организационно-технических мероприятий для обеспечения устойчивой работы национальной телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры. Внутри компании ускорена реализация мероприятий по цифровой трансформации. Сформированы несколько сценариев развития ситуации в экономике с учетом экономической активности предприятий, населения и госструктур, а также разработана программа действий для каждого из сценариев.

В части работы с клиентами «Ростелеком» адаптировал свои продуктовые предложения в период пандемии, закрепив статус надежного партнера в предоставлении цифровых решений для всех категорий клиентов. Для малого и среднего бизнеса приостановлена блокировка услуг при нулевом балансе до 30 дней; добавлено 100 дополнительных минут мобильной связи и 10 Гб интернета действующим клиентам; для новых клиентов введен бесплатный 60-дневный тестовый период использования мобильной связи и виртуальной телефонии. Также подготовлен специальный пакет услуг по организации удаленной работы для крупных клиентов. Разработаны новые продукты: по дистанционному контролю за температурой сотрудников на основе тепловизоров и «Выделенный виртуальный конференц-зал».

Открыт доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей». Силами «Ростелекома» организована работа федерального контакт-центра по вопросам поддержки населения в условиях пандемии COVID-19 в рамках проекта стопкоронавирус.рф. В цифровом видеосервисе Wink открыт бесплатный доступ к пяти лучшим телеканалам о культуре и искусстве, а также большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Для пользователей домашнего интернета повышена максимальная скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы и онлайн-обучения.

В отношении своих мобильных абонентов компания Tele2 Россия: обнулила звонки на горячие линии и доступ к порталу стопкоронавирус.рф; сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов; начислит гигабайты тем, кто временно вынужден находиться дома.

Основные достижения компании за I квартал: Рост выручки составил 10% год к году. Рост мобильного бизнеса составил 16% год к году. Рост цифровых сервисов составил 63% год к году. OIBDA выросла на 12%. FCF улучшился более чем в два раза.

Основные финансовые итоги I квартала 2020: Выручка по сравнению с I кварталом 2019 года выросла на 10% до 121,6 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 12% до 47,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Чистая прибыль выросла на 1 % до 7,7 млрд руб. Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. FCF улучшился более чем в два раза до (5,9) млрд руб. Чистый долг увеличился на 18% с начала года и составил 392,8 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

«Консолидированные результаты группы “Ростелеком” отражают первые итоги работы с учетом деятельности Tele2 Россия. Совместными усилиями в первом квартале нам удалось нарастить выручку и OIBDA на 10% и 12% соответственно. Обеспечили прирост чистой прибыли, а также более чем в два раза улучшили показатель свободного денежного потока. Таким образом, уже сейчас начинает реализовываться основная цель консолидации 100% долей Tele2 Россия — создание крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов, способного существенно улучшить консолидированные финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и других высокотехнологичных услуг, и сервисов.

Кризис — это время больших перемен и широких возможностей. Менеджмент “Ростелекома” видит перспективы для дальнейшего долгосрочного роста бизнеса компании. Изменения уклада жизни и ведения бизнеса, связанные с необходимостью быстрого и массового перехода людей к общению в режиме онлайн и автономной удаленной работой, будут способствовать усилению роли телекоммуникационных и ИТ-компаний в экономике. Ускорится развитие технологий и сетей связи, инфраструктуры обработки и хранения данных, которые способны обеспечить достаточную пропускную способность и стабильность в условиях лавинообразного роста трафика, а главное — смогут предоставить широкий спектр востребованных цифровых сервисов населению, бизнесу и государству».