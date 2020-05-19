2020-05-19T17:54:56+03:00
Общество

В Белгороде презентовали книгу о российско-болгарском сотрудничестве

Издание повествует о судьбах людей, внесших вклад в горно-металлургическую и строительную отрасли Белгородчины
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото: архив пресс-службы БелГУ.Фото: архив пресс-службы БелГУ.
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Создание книги – целый международный научно-просветительский проект Белгородского госуниверситета, реализованный с участием преподавателей и учащихся вуза, предприятий и организаций, архивов, музеев и библиотек региона.

Работа над изданием «История российско-болгарского сотрудничества на «Белгородской Магнитке» в документах, фактах и лицах», возглавляемая лично ректором, началась в конце 2018 года, - рассказывает профессор кафедры конституционного и международного права юридического института НИУ «БелГУ» Елена Сафронова. Решение пришло, когда делегация вуза посещала Великотырновский университет имени Святых Кирилла и Мефодия.

Впоследствии создание книги объединило людей самых разных возрастов и профессий. Была проделана большая работа по изучению архивных документов и периодики 70-80-х годов прошлого века, интервьюированию очевидцев, сбору и обработке воспоминаний. А издание стало своего рода подарком к полувековому юбилею со дня прибытия болгарских специалистов для участия в строительстве объектов горно-металлургического комплекса Белгородчины.

- Болгаро-советская дружба связала многие человеческие судьбы не на словах, а на деле и стала опытом международного общения и совместной работы. Еще более значимый эффект – вклад в развитие народной дипломатии, позволяющей вопреки политической конъюнктуре развивать дружеские отношения с близким этнически и религиозно болгарским народом, - уверена Елена Викторовна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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