2020-05-19T15:22:01+03:00
Общество

Заказ бытовых услуг – быстро и качественно

Благодаря специальной интернет-платформе Белгородэнергосбыт экономит время клиентов
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На сайте компании сделать заказ просто и удобно.На сайте компании сделать заказ просто и удобно.
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Напомним, некоторое время назад Белгородская сбытовая компания запустила площадку для заказа товаров и бытовых услуг, объединяющую большой круг поставщиков. Компания продолжает развивать удобные дистанционные сервисы. Теперь скорую бытовую помощь можно заказать не только у операторов по телефонам 1-3-5-7 и (4722) 23-08-08, но и на сайте белгородэнергосбыт.рф.

Схема заказа очень проста: на главной странице сайта в горизонтальном меню нужно нажать фиолетовую кнопку «Маркетплейс», а затем - в появившемся окне выбрать нужную услугу. Для пользователей доступен компьютерный сервис, электромонтажные и сантехнические работы, поверка счетчиков, доставка цветов, уборка помещений и многое другое. Определились? Теперь осталось лишь заполнить заявку.

Система самостоятельно подберет наиболее подходящего исполнителя в зависимости от характера вашей заявки, территориальной удаленности мастера, его рейтинга в базе и так далее. Таким образом, вам не придется часами ждать откликов потенциальных исполнителей, а потом подбирать наиболее компетентного мастера для выполнения заказа. Исполнитель сам свяжется с вами в течение часа, чтобы обговорить объем, сроки выполнения и стоимость работ.

Заказывайте бытовые услуги на сайте белгородэнергосбыт.рф!

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