2020-05-26T18:51:43+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме по 2-му Новостроевскому переулку Белгорода привлек внимание регионального Следственного комитета

Работы по замене газового оборудования проводились с грубыми нарушениями техники безопасности
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар в жилом доме по 2-му Новостроевскому переулку Белгорода привлек внимание регионального Следственного комитета. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Пожар в жилом доме по 2-му Новостроевскому переулку Белгорода привлек внимание регионального Следственного комитета. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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ожар в жилом доме по 2-му Новостроевскому переулку привлек внимание регионального Следственного комитета. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Следственным отделом организовано проведение проверки по факту возгорания жилого дома и получения телесных повреждений хозяином и работниками газовой службы. При этом отмечается. Что работы по замене газового оборудования в доме проводились с грубыми нарушениями правил техники безопасности.

По предварительным данным, днем 25 мая 2020 года в нерабочие часы сотрудниками газовой службы в доме по 2-му Новостроевскому переулку меняли газовое оборудование. Были нарушены и правил производства работ, и техники безопасности. В частности, при замене оборудования не была отключена подача газа, в результате произошел хлопок и воспламенение.

Огонь полностью уничтожил дом, надворную постройку и автомобиль. Хозяин дома и работники газовой службы получили термические ожоги, газовики доставлены в больницу.

В ходе проверки следователи должны установить все обстоятельства произошедшего. А затем будет будет принято процессуальное решение.

Напомним, что спасателям понадобилось больше часа, чтобы ликвидировать пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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