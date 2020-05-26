2020-05-26T11:00:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 мая 2020 года составило 1 901 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 мая 2020 года
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 мая 2020 года составило 1 901 человек.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 26 мая 2020 года составило 1 901 человек.Фото: "КП" Архив
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По данным сайта Стопкороновирус рф, на 10.35 26 мая число заболевших коронавирусной инфекцией в Белгородской области составило 1 901 человек, за минувшие сутки выявлено 76 новых случаев заболевания.

В соседней Курской области количество заболевших за сутки увеличилось на 67 человек и составило 2 648, в Тамбовской области — на 75 человек и составило 2 622 человека. В Орловской области количество заболевших — 1 942 (75 за минувшие сутки), в Липецкой — 1 764 (68 за минувшие сутки), в Воронежской — 1 581 (63 за минувшие стуки),

По России за минувшие сутки выявлено 8 915 заболевших, всего — 362 343человека. 12 331 человек выздоровел (всего 131 129), умерло за сутки 174 человека (всего с начала пандемии 3 807).

ИСТОЧНИК KP.RU

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