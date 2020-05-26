Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 26 мая 2020: В регионе родилось пятеро малышей от мам с COVID-19

Пятерым новорожденным в Белгородской области болезнь COVID-19 передалась по наследству. Слава Богу, опасности для их жизни нет. Коварное заболевание поразило и ракитянскую ЦРБ, где на карантин закрыты все отделения, работает только поликлиника. На данный момент на базе этой больницы зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. И, увы, 2 летальных исхода.

Малыши родились у зараженных коронавирусом мам

Пять детей родилось от мам с коронавирусом в Белгородской области, сообщили на очередном брифинге в департаменте здравоохранения. COVID-19 передался от инфицированных матерей новорожденным, но опасности для их жизни нет, рассказала заместитель начальника белгородского депздрава Людмила Крылова. И мамы и их малыши сегодня находятся в удовлетворительном состоянии.

Стационары Ракитянской ЦРБ закрыты на карантин

В Ракитном все стационары закрыли на карантин, на базе районной больницы работает только поликлиника. COVID-19 выявили в терапевтическом, хирургическом, родильном, педиатрическом отделениях и клинико-диагностической лаборатории. При этом на данный момент в ЦРБ зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 выявлен у 7 пациентов, 6 врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала и 13 человек из числа не медицинского персонала больницы.

Роспотребнадзор случаи заражения объясняет заносом инфекции в больницу пациентами. В частности, два пациента поступили в терапевтическое и хирургическое отделения. У одного было нарушение мозгового кровообращения, а у другого — острый пиелонефрит. И уже в стационаре у них начали проявляться симптомы респираторного заболевания.

Во время эпидемических мероприятий были выявлены заболевшие сотрудники среди других отделений. При этом обследовали весь персонал и всех контактных лиц.

У 2 пациентов и 9 сотрудников болезнь протекает бессимптомно. Пациенты изолированы в инфекционном отделении Ракитянской ЦРБ, а сотрудники находятся под медицинским наблюдением дома. У 18 медицинских работников, 4 специалистов обслуживающего персонала и 1 пациента есть симптомы ОРВИ, они находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Еще 5 пациентов и 6 сотрудников с диагнозом пневмония были направлены в городскую больницу №2 Белгорода.

К сожалению, заболевание COVID-19 двух сотрудников Ракитянской ЦРБ привело к летальным исходам.

Отметим, что по итогам эпидемического расследования стационар Ракитянской ЦРБ полностью закрыли на карантин. В нем остались те пациенты, которые в силу своего состояния не могут покинуть больницу. За ними закреплен резервный персонал больницы.