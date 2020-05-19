Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 19 мая 2020 года составило 1 361 человек

В Белгородской области по данным сайта Стопкороновирус рф, которые были опубликованы в 10.35 19 мая, число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1 361 человек, за минувшие сутки заболело 69 белгородцев.

По России за минувшие сутки выявлено 9 263 новых заболевания, всего число заболевших с начала пандемии составило 299 941 тысячу человек. За сутки 5 921 человек выздоровел (всего 76 130 с начала пандемии). Число умерших за минувшие сутки увеличилось на 115 человек и составило 2 837 россиянина.

У соседей в Курской области число новых заболеваний за минувшие сутки составило 80 человек (всего 2 095), в Тамбовской области — 85 (всего 2 069), в Орловской области — 32 (всего 1 549), в Липецкой — 58 (всего 1 298), в Воронежской — 51 (всего 1 246).