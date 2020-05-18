Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 18 мая 2020: В регионе умер 10-й пациент с подтвержденным COVID-19

В Белгородской области умер 10-й пациент с подтвержденным COVID-19. Всего за минувшие сутки было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По прежнему наибольшее количество заражений приходится на Белгород, Старооскольский горокруг и Белгородский район. Неожиданно высокий рост заболеваний днем ранее дал Ракитянский район. Всего на 17 мая в области число заболевших составило 1 222 человека.

10-й пациент проходил лечение в горбольнице №2 Белгорода

10-й умерший пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, проходил лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, сообщили в департаменте здравоохранения области. Скончавшийся — 67-летний мужчина из Тульской области.

На текущий момент 286 человек госпитализированы, в тяжелом состоянии на ИВЛ находится 4 человека, пациентам оказывается искусственная вентиляция легких. 353 человека выздоровели, 3 041 находятся на самоизоляции, 9 624 сняты с самоизоляции, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что в России 17 мая подтверждено 9 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Областной онкодиспансер откроют после карантина

В самое ближайшее время областной онкологический диспансер вернется к работе в прежнем режиме. Его отроют после длительного карантина. Первый заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова рассказала на брифинге, что на базе онкологического диспансера уже работают поликлиника, хирургическое и радиологическое отделения. В штатном режиме начали работать дневные стационары.

Напомним, белгородский онкодиспансер был закрыт на карантин после того, как COVID-19 нашли у одной из пациенток, проходившей лечение в хирургическом отделении. Пациентка успела заразить 16 пациентов и 9 медработников. И из-за этого новых пациентов в хирургическое отделение больше не принимали. Чуть позже появилась информация, что и в радиологическом отделении онкодиспансера обнаружена вспышка коронавируса. Были приняты карантинные меры, всех сотрудников протестировали, но их тесты дали отрицательный результат. Таким образом заболевания COVID-19 в радиологическом отделении онкологического диспансера не подтвердилось.