Медики скорой помощи Алексеевки Белгородчины обратились к президенту

Сотрудники Алексеевской скорой помощи Белгородской области опубликовали видеообращение к Президенту РФ с жалобой на невыполнение распоряжения о выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Обращение работников подстанции скорой помощи разместили в соцсети в группе ВКонтакте.

«Мы обращаемся к вам, Владимир Владимирович, по поводу того, что ваш приказ об оплате по коронавирусу работникам скорой помощи всем без исключения не выполняется... Просим вас обратить на это внимание и исправить ошибку» - заявляют медики в своем обращении.

Напомним, что в апреле Президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, от 80 до 25 тысяч руб. в месяц. Впоследствии президент заявил, что выплаты должны быть произведены не позднее 15 мая. По его словам, средства должны выплачивать за факт работы с зараженными коронавирусом, а не за время работы.

В Алексеевском межрайонном следственном отделе начнут проверку ситуации. После итогам проверки, проведения опроса медперсонала и лиц, ответственных за начисление и выплату доплаты будет принято процессуальное решение, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.