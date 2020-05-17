2020-05-17T18:55:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики скорой помощи Алексеевки Белгородчины обратились к президенту

Региональный Следственный комитет начал проверку допвыплат медработникам
Ирина ТАРАСОВА
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Медики скорой помощи Алексеевки Белгородчины обратились к президентуМедики скорой помощи Алексеевки Белгородчины обратились к президентуФото: "КП" Архив
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Сотрудники Алексеевской скорой помощи Белгородской области опубликовали видеообращение к Президенту РФ с жалобой на невыполнение распоряжения о выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Обращение работников подстанции скорой помощи разместили в соцсети в группе ВКонтакте.

«Мы обращаемся к вам, Владимир Владимирович, по поводу того, что ваш приказ об оплате по коронавирусу работникам скорой помощи всем без исключения не выполняется... Просим вас обратить на это внимание и исправить ошибку» - заявляют медики в своем обращении.

Напомним, что в апреле Президент РФ Владимир Путин поручил установить дополнительные выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, от 80 до 25 тысяч руб. в месяц. Впоследствии президент заявил, что выплаты должны быть произведены не позднее 15 мая. По его словам, средства должны выплачивать за факт работы с зараженными коронавирусом, а не за время работы.

В Алексеевском межрайонном следственном отделе начнут проверку ситуации. После итогам проверки, проведения опроса медперсонала и лиц, ответственных за начисление и выплату доплаты будет принято процессуальное решение, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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