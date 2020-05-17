Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 17 мая 2020: Медики получат надбавку больше 27 рублей

Пока в других регионах России, как, например, в Козельске Калужской области, некоторые медики, задействованным в работе с заразившимися COVID-19, получили надбавку в размере 27 рублей, на счета белгородских медицинских организаций 14 мая перечислены солидные дополнительные средства за апрель по первому и второму федеральным постановлениям о выплатах медицинским работникам. О поступлении средств рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

О дополнительных выплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19

По словам заместителя губернатора Наталии Зубаревой, перерасчет средств, поступивших на счета медицинских организаций 14 мая, был сделан в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, которые регион получил 6 мая. Большей частью этот перерасчет коснулся работников скорой медицинской помощи и первичного звена.

Также замгубернатора подчеркнула, что 15 мая медицинские работники получили на руки выплаты за истекший период текущего месяца — с 1 по 13 мая, а за оставшуюся часть месяца доплаты будут начислены в первых числах июня.

Отмечалось, что параллельно с федеральными выплатами медицинским работникам продолжают начислять выплаты по региональным постановлениям. Согласно этим региональным распоряжениям выплаты начисляются работникам пульмонологических отделений и лабораторных площадок, которые не вошли в федеральные постановления.

Как пишет ТАСС, главный врач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска Калужской области был уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, работающим в заразившимися коронавирусом пациентами. Как, сообщает РИА, распоряжение уволить в 24 часа главного врача армавирской городской больницы из-за нарушений с выплатами медикам дал и глава Краснодарского региона. Ранее армавирские медики выложили в интернет видеообращение, где заявили, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемии.

Напомним, что 11 мая глава государства Владимир Путин сообщил, что все медицинские работники должны до 15 мая получить в полном размере все апрельские выплаты. Специальная федеральная выплата была установлена врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными COVID-19.