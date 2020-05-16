В Белгородской области под колесами автомобиля пострадал трехлетний пешеход

ДТП с маленьким пешеходом произошло 15 мая в Белгороде в районе девяти часов вечера. По предварительным данным, 20-летний водитель «Мазды», двигаясь по малому проезду проспекта Ватутина, сбил трехлетнего мальчика, выбежавшего на дорогу вне пешеходного перехода. Отец ребенка в это время находился неподалеку, однако отвлекся и не заметил, как малыш оказался на дороге. В результате ребенок получил травмы.

Всего за сутки на дорогах региона произошло пять ДТП. Один человек погиб и четыре пострадали.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром в Старом Осколе на проспекте Губкина 65-летний мужчина на «Хендай Солярис», по предварительным данным, не уступил на перекрестке дорогу 33-летнему мотоциклисту. В результате столкновения травмы получил водитель двухколесного транспорта. В этот же день в городе произошла еще одна авария. Предварительно установлено, что около 16 часов 40 минут на проспекте Молодежный 24-летний водитель «Киа Спектра» проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 42-летнего мужчины. От удара второй автомобиль перевернулся на крышу. В ДТП пострадала 42-летняя пассажирка «Хендай».

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В областном центре под колесами «Лады» пострадала 63-летняя женщина, переходившая дорогу на Щорса по нерегулируемому пешеходному переходу.

Смертельное ДТП произошло в Белгородском районе около полуночи. По предварительной информации, на втором километре автодороги «Крым – Комсомольский - Ближний» 25-летний водитель автомобиля «Ваз 211340», выехал на полосу встречного движения и сбил 40-летнего велосипедиста. В результате управлявший велосипедом мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.