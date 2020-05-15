2020-05-15T16:50:35+03:00
Общество

Белгородские бизнес-абоненты Tele2 потребляют вдвое больше интернет-трафика

Компания подвела итоги работы в корпоративном сегменте в I квартале 2020 года
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В Белгородской области интернет-трафик B2B-клиентов за отчетный период вырос на 114%, а число абонентских устройств, подключенных к тарифам M2M, увеличилось на 34%.

Tele2 зафиксировала рост бизнес-показателей в корпоративном кластере в I квартале 2020 года. Благодаря развитию клиентской базы выручка оператора в B2B-направлении в Черноземье выросла на 21%, а в Белгородской области прирост составил 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важной тенденцией среди бизнес-абонентов в регионе стала растущая востребованность мобильного интернета. Общий объем потребляемого трафика вырос на 114% по сравнению с прошлым годом.

Существенное влияние на рост Tele2 в корпоративном сегменте оказало увеличение числа B2G-клиентов оператора и активное развитие M2M-направления. Так, число государственных организаций среди белгородских абонентов за отчетный период выросло на 26%, а число пользователей услуги M2M – на 34%. Также Tele2 отмечает рост числа крупных компаний среди клиентов – абонентская база в бизнес-секторе выросла на 7%.

Для решения задач бизнеса по обеспечению сотрудников качественной связью с учетом постоянно меняющихся потребностей Tele2 предлагает корпоративный тарифный план «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет B2B-клиентам выбирать количество абонентов и оптимальный объем услуг, исходя из среднего потребления на одного сотрудника компании.

Кроме того, оператор наблюдает растущую востребованность бизнес-услуг. Корпоративные клиенты Tele2 активно пользуются опцией «SMS-Таргет», которая позволяет создавать эффективные рассылки с детальным сегментированием и оперативно информировать целевую аудиторию. Также традиционно популярностью среди бизнес-абонентов оператора пользуется сервис «Корпоративная АТС».

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Стабильный рост в корпоративном сегменте подтверждает привлекательность и востребованность наших услуг. Tele2 предлагает оптимальные по наполнению и стоимости тарифные планы, которые не содержат скрытых условий и подойдут любой современной компании, независимо от ее масштабов. Мы стремимся создавать гибкие решения, как, например, тариф «Моя команда», которые помогут бизнесу оптимизировать расходы. Кроме того, нашим B2B-клиентам доступны актуальные сейчас инструменты, такие как таргетированная SMS-рассылка и геоаналитика. Мы продолжим совершенствовать продуктовые предложения в соответствии с предпочтениями бизнес-абонентов, чтобы оставаться эффективными в этом сегменте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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