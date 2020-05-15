Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение детских пособий начнем на 10 дней раньше»
Социальная защита региона на 10 дней раньше заявленного срока начинает прием заявлений на получение детского пособия для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, подать документы можно на трех площадках: через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства. Причем, сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в заявлении следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.
Артамонов отметил, что выплата в размере 50% от прожиточного минимума (4920 рублей) положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 г. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.
«В первую очередь надо помочь семьям с детьми. Мы должны быстро оказать меры поддержки людям», — сказал Игорь Артамонов.
Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU