2020-05-15T11:22:44+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «В Липецкой области прием документов на получение детских пособий начнем на 10 дней раньше»

Это касается семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Социальная защита региона на 10 дней раньше заявленного срока начинает прием заявлений на получение детского пособия для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, подать документы можно на трех площадках: через портал Госуслуг, в МФЦ или в соцзащите по месту жительства. Причем, сделать это в электронном виде через портал будет наиболее удобно: от заявителя не потребуется никаких документов, только заявление. В МФЦ и соцзащите нужно будет предъявить паспорт. Но при этом, в заявлении следует указать данные паспорта супруга, СНИЛС всех членов семьи и данные свидетельств о рождении детей. Оригиналы и копии документов предоставлять не нужно.

Артамонов отметил, что выплата в размере 50% от прожиточного минимума (4920 рублей) положена семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного во втором квартале 2019 года. Выплачивать пособия начнут с 1 июня. Липчане получат сумму сразу за шесть месяцев, начиная с января 2020 г. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

«В первую очередь надо помочь семьям с детьми. Мы должны быстро оказать меры поддержки людям», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Белгородские энергетики с начала года выявили 3 случая хищения энергооборудования
В Белгородской области у железной дороги обнаружено 3 артиллерийских снаряда
Обновленная набережная Старого Оскола вошла в реестр лучших практик благоустройства
Житель города Строитель Белгородчины украл «Совесть»
Под Белгородом перевернулась «шестерка»
В Белгородском литературном музее говорили о терроризме
На кислородной поддержке в Белгородской области находится 146 пациентов
В Белгородской области от заражения COVID-19 скончался еще один пациент
Белгородские приставы взыскали штраф за дачу взятки представителю власти
ВТБ увеличивает начисления на остаток по рублевому счету для пенсионеров
Под Белгородом пьяный мужчина украл десятиметровый баннер
Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
В Белгороде полицейские нашли 12-летнего хулигана, выстрелившего в лицо продавцу пластмассовой пулей
Старооскольский гендиректор находится под следствием из-за невыплаты зарплаты
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
С уснувшего на остановке белгородца сорвали цепочку за 50 тысяч рублей
На Белгородчине в Алексеевке преображаются городские клумбы
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Сбербанк продлевает срок действия карт
Дороги Прохоровского района Белгородчины благоустроят к осени