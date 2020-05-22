Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 22 мая 2020: Доплаты получат все медики, даже уборщики служебных помещений

455,5 миллионов рублей поступило в Белгородскую область на фиксированные доплаты медикам. В области пообещали, что для тех, кто не вошел в федеральный перечень получателей данных выплат, есть региональное постановление. И доплаты должны получить все, в том числе и уборщики служебных помещений, если они задействованы в работе с больным COVID-19. Разбираемся кто, сколько и когда получил и должен получить доплат.

В Белгородской области не вели подсчет «фактически обработанного времени» по часам и минутам

Заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Елена Андронова рассказала, что изначально в регион по Постановлению №415 поступило 59,7 миллионов рублей. А затем по Постановлению №484 — 66,3 миллионов. Позже при обновлении методических рекомендаций к ним добавились 36,8 и 352,4 миллионов рублей. Итого суммарно Белгородская область получила на выплаты по данному постановлению 455,5 миллионов.

В рамках постановления №415 было четко прописано, что при оплате учитывается фактически отработанное время. И что им считается время нахождения на работе в течение месяца. Елена Андронова отметила, что никогда в Белгородской области данная выплата не рассчитывалась по часам и минутам. Считалась фактически отработанная смена, за которую мог быть и один контакт с больным COVID-19, и множество. Но оплачивалась вся смена, вне зависимости от количества контактов.

8 мая область получила разъяснения и рекомендации Минздрава, что понимать под «фактически обработанным временем»

8 мая в регион поступили методические разъяснение и рекомендации Министерства здравоохранения РФ, где впервые было уточнено, что понимается под «фактически отработанным временем». И 12 мая были пересчитаны выплаты по двум постановлениям на основе предоставленных рекомендаций. Теперь, если медицинский работник даже один раз за месяц контактировал с больным COVID-19, ему полагалась полная выплата за месяц работы (за исключением случаев, когда сотрудник отсутствовал на работе по причине больничного или отпуска).

16 мая в региональный департамент здравоохранения поступили новые рекомендации Министерства здравоохранения. Также были внесены изменения в постановление Правительства №484 — из него исчезла формулировка «за фактически отработанное время». С этого момента в рамках второй положенной федеральной выплаты была снова пересчитана и зачислена полная сумма.

О специфике работы скорой помощи

В региональном депздраве отмечают, что в рамках работы скорой медицинской помощи с учетом приказа №198н Министерства здравоохранения РФ были созданы специализированные бригады для оказания медицинской помощи больным коронавирусом или с подозрением на COVID-19. При этом в особых случаях были предусмотрены запасные бригады, которые привлекаются к выездам. Они также получают выплаты в полном размере, если за месяц оказывали медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

По всем вопросам выплат можно обратиться на горячую линию в департамент здравоохранения

Для тех медработников, которые не вошли в федеральный перечень получателей выплат, есть региональное постановление. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что также решен вопрос с каждой медицинской организацией, которые внутри коллектива увеличили стимулирующие выплаты работникам, участвующим в оказании медицинской помощи больным COVID-19. В том числе и уборщикам служебных помещений.

С 15 мая в региональном департаменте здравоохранения работает горячая линия по вопросам выплат медицинским работникам. Обратиться можно по будням с 9:00 до 18:00 по тел. (4722) 32-57-62.