2020-05-15T23:41:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 16 мая 2020: Работать и гулять не только можно, но и нельзя

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 16 мая
Ирина ТАРАСОВА
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А в Белгороде, несмотря ни на какие запреты, бушует весна. Фото Бориса Ечина.А в Белгороде, несмотря ни на какие запреты, бушует весна. Фото Бориса Ечина.
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Гуляет по просторам Интернета такая шутка: «Для тех, кто запутался, что продлили до 31-го и отменили с 12-го сообщаем: теперь работать и свободно гулять не только можно, но и нельзя...» Явно придумано в Белгородской области, где не успели открыть парки, скверы, рестораны, торговые центры, как тут же закрыли.

Власти Белгорода вернули часть ограничений в связи с ростом распространения COVID-19

Новое постановление, подписанное губернатором Белгородской области Евгением Савченко 15 мая, внесло значительные коррективы в предыдущий, им же подписанный документ от 8 мая. Так, в области возобновляются ограничения по организациям общественного питания. Они имеют право заниматься только дистанционной торговлей, работу летних площадок вновь запретили. Гулять белгородцам в парках, скверах и рекреационных зонах по-прежнему нельзя. Ограничения касаются, в том числе, зоопарка и динопарка, которые опять закрыты.

Новым-старым запретам особенно порадовались школьники, которые продолжат учиться дистанционно. Выпускных экзаменов в 9 классе в привычном формате не будет, оценки школьники получат на основе текущих отметок и по процедуре промежуточной аттестации. Ее также проведут в дистанционном формате. ЕГЭ перенесен на новую неопределенную дату.

Студенты средних профессиональных учебных заведений продолжат учиться дистанционно, но, в отличие от школьников, итоговую аттестацию будут сдавать очно, правда, в ограниченном режиме. В аудитории должно быть не более 5 человек.

Продолжат учиться дистанционно и студенты вузов. Кроме того, введен запрет на посещение образовательных организаций, который не касается проживающих в общежитиях.

Как объяснили в правительстве региона, отмена прежних послабляющих мер связана с ростом числа заболевших, который хоть и не носит взрывного характера, но и не идет на понижение. Кроме того, показатель роста заболеваемости в регионе превышает федеральный. Так, в регионе показатель суточного прироста заболевших — 6 процентов, а на федеральном уровне — 4,5 процента.

Заместитель губернатора Ольга Павлова, объясняя ситуацию, подчеркнула:

- Если следующая неделя, которая нам предстоит, будет стабильной, и мы вернемся на прежний уровень, значит, вернемся опять к послаблениям. Мы должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: не нарушать их и не подвергать опасности жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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