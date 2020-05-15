Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 15 мая 2020 года составило 1 073 человека

Как сообщил сегодня, 15 мая в 10.35 сайт Стопкороновирус рф, число заболевших в Белгородской области превысило тысячу человек с составляет 1 073 заболевших. Только за минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 73 новых случая. От наших соседей из Воронежской области, значительно большей и территориально и по численности населения, Белгородский регион, согласно статистическим данным, отделяет всего одна позиция. В Воронежской области за минувшие сутки выявлено 46 новых заболевших, а общее число зараженных COVID-19 составляет 1 074 человека.

В соседней Курской области — 1 777 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии (за минувшие сутки 80 новых больных), в Тамбовской — 1 737 (плюс 83 случая за минувшие сутки), в Орловской — 1 329 (плюс 65), в Липецкой — 1 083 (плюс 47).

В России за минувшие сутки выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране — 262 843 заболевших. Число умерших за минувшие сутки составило 113 человек (с начала пандемии — 2 418).