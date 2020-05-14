2020-05-14T10:26:17+03:00
Экономика

Георгис Ягубов: «Открытие» принимает все меры, чтобы поддержать своих клиентов

Управляющий банком в Белгородской области ответил на вопросы, которые сегодня волнуют практически каждого жителя страны
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: "КП" Архив
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- Сейчас у всех на устах – беспрецедентная ставка по ипотеке. Поделитесь подробностями льготной программы.

- Это – важная мера поддержки экономики в период пандемии. Ведь речь здесь идет не только о людях, нуждающихся в жилье, но и о прямой поддержке строительной отрасли. Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика – уже готовую или по договору долевого участия. Соблюдая эти условия, белгородцы могут получить ипотеку в «Открытии» под 6,25% годовых, на сумму до 3 миллионов рублей. При этом оформить ее можно дистанционно: в режиме онлайн подать заявку, предоставить необходимые документы, получить решение и вести переговоры с банком.

В связи с активным откликом россиян на эту программу, мы прогнозируем снижение спроса на вторичное жилье. Возможно и снижение цен в этом сегменте рынка.

Льготная ипотека на новостройки сегодня пользуется большим спросом.

Льготная ипотека на новостройки сегодня пользуется большим спросом.

- Чем еще банк может поддержать клиентов – физических лиц?

- Мы даем нашим клиентам возможность преодолеть трудные времена. И сделать это вместе. В частности, в соответствии с требованиями ФЗ от 03.04.2020 №106-ФЗ банк организовал ряд мероприятий для заемщиков физических лиц, попавших в затруднительную ситуацию из-за пандемии. Мы предоставляем кредитные каникулы для заемщиков по всем кредитным продуктам - ипотека, кредит наличными, кредитная карта. Важно понимать, что существуют некие ограничения по размеру кредита: для ипотеки он составляет 1,5 миллиона рублей, для потребительских – 250 тысяч, для кредитных карт – 100.

Что касается сроков – то заемщик может подать соответствующее заявление до 30 сентября 2020 года. Заявки от клиента могут приниматься дистанционно. Главное, наличие документа, подтверждающего снижение дохода. Самый простой - справка 2НДФЛ. Документы также принимаем в отсканированном виде, удаленно. Сегодня уже получены заявки, и достаточное количество заемщиков получили одобрение. Собираясь воспользоваться кредитными каникулами, нужно понимать, что в постановлении Правительства четко написано о снижении дохода на 30% - это и должно быть подтверждено.

Однако если клиент не попадает в программу, мы все равно предложим ему варианты поддержки. По всем заявкам мы работаем индивидуально. К примеру, предоставить отсрочку платежа по ипотеке (льготный период) на срок до 6 месяцев. По потребительскому кредиту - предложим отложить платеж (сумму взноса за 1 месяц перенести в окончание платежного графика) или переносом даты платежа.

- А что банк предлагает предпринимателям?

- «Открытие» отменил комиссию за выдачу денег в кассе для выплат заработной платы. И сделал это как для действующих, так и потенциальных клиентов малого и среднего бизнеса всех сегментов. Также отменена плата за ежемесячное обслуживание и комиссии на основных пакетах услуг расчетно-кассового обслуживания, отменили ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Данные условия тоже распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 года.

Нами реализован инструмент предоставления кредитных каникул на срок до 6 месяцев по основному долгу и процентам клиентов тех сфер деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии. Это кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты, различные спортивные заведения, развлекательные центры, турагентства и прочие организации услуг в сфере туризма, детские развивающие центры, заведения дополнительного образования.

В банке действует и собственная программа реструктуризации для представителей других отраслей - с отсрочкой погашений по основному долгу на срок до 12 месяцев по минимальному пакету документов. Сейчас уже рассмотрено несколько обращений, которые не попадали под льготные программы, и были переведены в разряд реструктуризованных кредитов.

Есть уже и 3 клиента, которые воспользовались предложением о кредитных каникулах для представителей малого и среднего бизнеса.

Предпринимателей - поддержат!

Предпринимателей - поддержат!

- А как работают программы льгот и субсидий по кредитам для бизнеса?

- ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - участник госпрограммы кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой ставке на заработную плату сотрудникам. Предприниматели из перечня пострадавших отраслей экономики смогут оформить беспроцентные кредиты - срок действия льготной ставки 0% составит до 6 месяцев. Конечно, существуют ограничения по сумме кредита: она исчисляется исходя из размера коллектива и непосредственного количества месяцев. На данный момент у нас есть 5 заявок, которые рассмотрены и клиенты получат деньги для выплаты зарплаты.

Действуют также программы от Минэкономразвития и ВЭБ, где определена льготная, субсидированная ставка. Они тоже имеют свои нюансы, но многие клиенты воспользовались данными программами в 1 квартале – общий объем средств, предоставленный субсидированной ставке, составил порядка 450 миллионов рублей.

- Кстати, а каким был 1 квартал года для «Открытия» в Белгородской области?

- Успешный. И, несмотря на некоторую нервозность ситуации, кардинальных перемен в поведении наших клиентов мы не заметили. Бесспорно, значительно возросли показатели по ипотеке: объем 1 квартала 2020 года превысил объем 4 квартала 2019-го. В целом, спрос на кредитные продукты первые 3 месяца не показывал всплесков: менялись продукты, цели кредитов, но активность клиентов была достаточно ровной.

Отмечен высокий спрос юрлиц на кредиты – прирост за квартал составил в крупном сегменте порядка 20 %, в сегменте МСБ – здесь основными заемщиками выступили производственные и строительные предприятия – на 30% к уровню, зафиксированному 1 января.

Крупные клиенты нарастили депозитную часть. У физических лиц в этом отношении не было резкого оттока или притока. Наши эксперты отметили возросший интерес при колебании курса валют – клиенты часто консультировались по этому вопросу - но активного снятия или перехода в валютные депозиты не наблюдалось.

- Что в ближайших планах банка?

- Усиление каналов дистанционного обслуживания, развитие «услуги на дом». К примеру, уже сейчас дебетовая карта может быть доставлена клиенту в течение всего 1 дня. На данный момент 95% вопросов можно решить через онлайн каналы банка – мы заботимся о добром здравии и экономии времени наших клиентов.

Что касается прогнозов, то делать их – занятие не всегда благодарное. Надо понимать, что ситуация неравномерно развивается по стране: и в отношении уровня заболеваемости, и в экономическом плане. В Белгородской области в марте-апреле достаточно много предприятий работало, темпы экономики кардинально не снизились. Значит, будем надеяться на позитивный исход ситуации.

95% вопросов с банком можно решить удаленно.

95% вопросов с банком можно решить удаленно.

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