2020-05-14T10:02:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Работники Лебединского ГОКа получают наборы защитных средств

В них входят многоразовые маски, литровый флакон и карманные тубы антибактериального геля, мыло, перчатки и витамины
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Фото: пресс-служба ЛГОКа.Фото: пресс-служба ЛГОКа.
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Компания «Металлоинвест» обеспечит индивидуальными комплектами защитных средств без исключения всех сотрудников своих предприятий.

Такие пакеты получат и все работники Лебединского ГОКа, включая сотрудников дочерних обществ. Для этих целей сформировано более 16 тысяч наборов.

С самого начала ситуации, когда коронавирусная инфекция получила распространение в нашей стране, Металлоинвест на своих предприятиях стал принимать меры по профилактике COVID-19. Сегодня они многократно усилены.

Фото: пресс-служба ЛГОКа.

Фото: пресс-служба ЛГОКа.

Компании направляет средства на дезинфекционные мероприятия на комбинатах и в городах присутствия, медучреждения получают помощь для борьбы с вирусом, а работникам оказывается адресная поддержка.

- Мы делаем всё возможное. Однако эти масштабные инвестиции и мероприятия обесцениваются, если сами люди будут пренебрегать простыми мерами безопасности, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор ЛГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Берегите себя: наденьте маски, мойте руки, соблюдайте необходимую социальную дистанцию, живите в защитном контуре «дом-работа-дом». Только так, вместе, мы сможем скорее вернуться к привычному образу жизни и прежней свободе. Вернуться здоровыми и более ответственными!

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