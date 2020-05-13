В Белгородской области двух иностранцев осудят за убийство и разбой

По версии следствия, в конце декабря 2016 года группа подозреваемых приехала из Московской области в Старый Оскол по наводке. Злоумышленники получили сведения о том, что в доме старооскольца хранится приличная сумма денег и решили этим воспользоваться. Мужчины распределили между собой роли, замаскировались и отправились «на дело».

Проникнув в дом, они связали хозяину скотчем руки и ноги и требовали рассказать, где хранятся деньги и ценности. Напали обвиняемые и на 36-летнюю родственницу хозяина дома. Женщине скрутили руки и ноги, и пытались выяснить, где лежат ценные вещи. Понимая, что выходят за рамки намеченного плана по хищению денег, злоумышленники жестоко избили женщину на глазах у ее малолетнего ребенка. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте преступления.

После разбойного нападения и убийства обвиняемые вынесли из дома ценности и деньги на общую сумму порядка 1,5 миллионов рублей. У дома пострадавшего их ждала машина, на которой они вернулись в Московскую область. Там и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Троих участников преступления, не причастных к убийству, осудили к лишению свободы в 2017 году. Еще двое – 29-ти и 54-летние жители ближнего зарубежья – предстанут перед судом. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по их обвинению за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью из корыстных побуждений, разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.