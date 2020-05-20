2020-05-19T23:50:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 мая 2020: Губернатор озаботился белгородцами из группы риска

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Белгородской области на 20 мая
Ирина ТАРАСОВА
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Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 мая 2020: Губернатор озаботился белгородцами из группы риска.Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 20 мая 2020: Губернатор озаботился белгородцами из группы риска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Опыт Губкина и Старого Оскола по доставке медикаментов льготникам будут тиражировать на всю область. Такое поручение дал Евгений Савченко, подчеркнув, что, как правило, большинство льготников старше 65 лет и относятся к группе риска.

В горбольнице №2 Белгорода умер пациент из группы риска

Очередная, 12-я смерть от заражения COVID-19 в области, унесла жизнь 67-летнего мужчины. Житель Ракитянского района проходил лечение на базе городской больницы №2 Белгорода. Но, увы, усилия медиков по его спасению его жизни оказались тщетны, он скончался, сообщили в департаменте здравоохранения 19 мая. При этом не уточняется, была ли его болезнь связана с последней вспышкой заболевания в Ракитянском районе, когда местный парикмахер в результате семейно-бытового контакта заразил сразу 23 человек.

Опыт Губкина и Старого Оскола по борьбе с коронавирусной инфекцией будут тиражировать

Во время рабочего часа при губернаторе Евгении Савченко шла речь об опыте Губкина и Старого Оскола по доставке медикаментов льготникам. Подчеркивалось, что отработанная схема позволяет исключить личные визиты льготной категории граждан в больницы и аптеки. Тем более что льготники, по большей части, относится к группе риска: чаще всего они старше 65 лет и имеют хронические заболевания.

Так, в Губкине разработали такую схему работы, которая позволяет исключить визиты в поликлинику 7 727 человек. Во время горячей линии в утренние часы с 8:00 до 10:00 принимают заказы на льготные медикаменты. Заказ фиксируют и передают врачам для выписки рецепта. Врачи выписывают электронный рецепт в соответствии с назначенным лечением и отправляют его в аптеку. В аптеке с 11.00 до 13.00 формируют заказы, которые затем забирают специальные медицинские бригады. В Губкине создано две таких бригады по два человека, транспорт предоставил муниципалитет.

В Старом Осколе работает похожая схема, но горячая линия принимает звонки с 8:00 до 20:00. Сначала медикаменты доставляли волонтеры Центра молодежи, а после к ним подключились волонтеры-медики. Сотрудничество с одной из частных аптек позволило доставлять группе риска любые медикаменты, а не только льготные. Желающие получить необходимые препараты могут оставить заявку также на горячей линии.

Евгений Савченко дал поручение внедрить систему, разработанную в Губкине и Старом Осколе, и в других муниципалитетах региона. При этом губернатор подчеркнул:

- Мы решаем задачу не только льготных получателей лекарств, но и тех, кто сидит дома на самоизоляции. И вместе с тем мы абсолютно снижаем риски возникновения COVID-19. Это очень важно. Когда коронавирус закончится, эта схема все равно должна работать. Она удобная, прежде всего, для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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