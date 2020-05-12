2020-05-12T17:37:05+03:00
Экономика

ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%

В первом квартале 2020 года объем средств составил 2,4 триллиона рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Наибольший интерес VIP-клиенты проявляли к инвестиционным продуктам, портфель которых с начала года вырос на 100 миллиардов рублей - до 0,8 триллиона.

Основными драйверами притока средств являлись брокерское обслуживание (+21% в объемах средств на счетах) и «advisory» (+31% в размере портфеля с начала года) - услуга, при которой клиенты самостоятельно принимают решения, основываясь на экспертизу и рекомендации финансовых советников ВТБ.

В основном VIP-клиенты инвестировали валютные средства в суверенные и корпоративные еврооблигации уровня ВВВ, в первую очередь развивающихся рынков. Такие решения принимались на фоне прошедшей коррекции и объявления беспрецедентных мер монетарного и фискального стимулирования экономики. Обеспечиваемая такими бумагами доходность в 3-5% в валюте является привлекательной для клиентов на фоне общего снижения ставок по долларовым депозитам. Часть клиентов также стала постепенно формировать позиции в подешевевших акциях крупных американских и европейских компаний. Рублевые инвестиции в основном приходились на ОФЗ и корпоративные облигации эмитентов с хорошим кредитным качеством.

Помимо этого, в первом квартале у VIP-клиентов выросло количество сделок с недвижимостью. Средний чек по ним повысился примерно на 20%. Срок принятия решений при этом сократился до 2-3 дней.

- Низкие ставки по долларовой и еврозонах - это новая реальность и это надолго. Также очевидна тенденция снижения ставок в рублях. Поэтому по нашим ожиданиям клиентская активность в части инвестиций и калибровки портфелей будет расти, и мы готовы предлагать актуальные рынку доходные инструменты для наших клиентов. Потому что, каким бы неопределенным из сегодняшнего дня не казалось будущее, наши клиенты привыкли не опасаться его, а создавать его сами. Мы же, используя все организационные, профессиональные инфраструктурные ресурсы Группы Банк ВТБ (ПАО), готовы им в этом помогать, - отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку
Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания
В Белгороде на пожаре спасли мужчину
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей
Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе
В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов
Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах
В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области
В Шебекинском округе пчелам запретят летать
Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики
А в Валуйках военный парад был!
«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области