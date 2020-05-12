ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей

Традиционно большая часть сделок пришлась на Москву, четверть от общего числа автомобилей была передана клиентам в столичном регионе. Примерно одинаковое количество транспортных средств (на уровне 4-5% от совокупного объема) продано в Санкт-Петербург и Краснодаре.

Более половины переданного транспорта составили легковые автомобили — 54,3%. Около 20% пришлось на грузовые автомобили, чуть меньше (15,6%) - на долю легкого коммерческого транспорта. Самоходные машины составили 8,6% от общего числа, автобусы - 1,2%.

ВТБ Лизинг продолжает активно работать с новыми и действующими клиентами, соблюдая требования установленного режима самоизоляции. В компании максимально оптимизированы процессы общения с клиентами и агентами, настроена работа с поставщиками транспортных средств с учетом их возможностей в текущей ситуации. Компания уделяет особенное внимание работе с предприятиями, наиболее пострадавшими от кризиса. Если клиент обращается с заявлением о снижении платежной нагрузки, менеджер обсуждает с ним сложившуюся ситуацию и предлагает пути решения, чтобы урегулировать возникающие проблемы в рабочем порядке.

- К сожалению, одним из результатов пандемии стало снижение числа сделок по приобретению транспортных средств. В апреле их объемы сократились более чем вдвое и, вероятно, в мае мы увидим такой же показатель. Тем не менее лизинговый розничный бизнес в России есть. ВТБ Лизинг будет продолжать фокусироваться на развитии своего продукта в автолизинге, постепенно переводя его в онлайн среду. Мы ожидаем, что в ситуации экономического спада и недостатка средств, необходимых для развития бизнеса, механизм лизинга станет еще более востребованным среди клиентов, - отмечает коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг, входящей в группу Банк ВТБ (ПАО), Евгений Татаринов.