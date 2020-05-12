2020-05-12T17:32:56+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей

Данный показатель превышает ожидания компании от продаж в условиях пандемии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Традиционно большая часть сделок пришлась на Москву, четверть от общего числа автомобилей была передана клиентам в столичном регионе. Примерно одинаковое количество транспортных средств (на уровне 4-5% от совокупного объема) продано в Санкт-Петербург и Краснодаре.

Более половины переданного транспорта составили легковые автомобили — 54,3%. Около 20% пришлось на грузовые автомобили, чуть меньше (15,6%) - на долю легкого коммерческого транспорта. Самоходные машины составили 8,6% от общего числа, автобусы - 1,2%.

ВТБ Лизинг продолжает активно работать с новыми и действующими клиентами, соблюдая требования установленного режима самоизоляции. В компании максимально оптимизированы процессы общения с клиентами и агентами, настроена работа с поставщиками транспортных средств с учетом их возможностей в текущей ситуации. Компания уделяет особенное внимание работе с предприятиями, наиболее пострадавшими от кризиса. Если клиент обращается с заявлением о снижении платежной нагрузки, менеджер обсуждает с ним сложившуюся ситуацию и предлагает пути решения, чтобы урегулировать возникающие проблемы в рабочем порядке.

- К сожалению, одним из результатов пандемии стало снижение числа сделок по приобретению транспортных средств. В апреле их объемы сократились более чем вдвое и, вероятно, в мае мы увидим такой же показатель. Тем не менее лизинговый розничный бизнес в России есть. ВТБ Лизинг будет продолжать фокусироваться на развитии своего продукта в автолизинге, постепенно переводя его в онлайн среду. Мы ожидаем, что в ситуации экономического спада и недостатка средств, необходимых для развития бизнеса, механизм лизинга станет еще более востребованным среди клиентов, - отмечает коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг, входящей в группу Банк ВТБ (ПАО), Евгений Татаринов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку
Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания
В Белгороде на пожаре спасли мужчину
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей
Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе
В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов
Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах
В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области
В Шебекинском округе пчелам запретят летать
Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики
А в Валуйках военный парад был!
«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области