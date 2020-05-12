2020-05-12T16:51:40+03:00
Общество

За нарушения на пешеходных переходах привлекли 7,5 тысяч белгородских водителей

Сами безлошадные участники дорожного движения нарушили ПДД больше 12 тысяч раз
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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За четыре месяца на белгородских дорогах произошло 103 ДТП с участием пешеходов. В результате 16 человек погибли и 93 пострадали. Из общего количества аварий 62 произошли в темное время суток. При этом шестьдесят наездов произошла на переходах.

С начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 7505 водителей, не пропустивших пешеходов. Безлошадные участники дорожного движения нарушают не меньше. За переход в неположенном месте к административной ответственности привлекли 11334 человека. Еще 772 пешехода поплатились штрафами за нахождение в темное время суток на загородных трассах без световозвращателей.

Автоинспекторы призывают белгородцев независимо от способа передвижения быть внимательными и законопослушными на дорогах. Водителей просят не забывать останавливаться перед «зеброй», не спешить у школ и детских садов, а также возле остановок. Пешеходов просят не забывать перед переходом смотреть по сторонам и, прежде, чем ступить на дорогу, убирать зонтики, капюшоны, наушники и всевозможные гаджеты. Ночью, чтобы не попасть под колеса, обозначайте себя световозвращателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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