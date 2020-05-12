В Белгороде подозреваемый в убийстве женщины на Бульваре 1-го Салюта задержан по горячим следам

Очередное застолье с горячительными напитками закончилось трагедией. Днем 9 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о происшествии в одной из квартир на Бульваре 1-го Салюта в Белгороде. Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили тело 63-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

Злоумышленник скрылся, однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить его личность. Вечером того же дня 30-летнего мужчину задержали по месту жительства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, утром хозяйка квартиры и подозреваемый распивали спиртное. В разгар застолья между ними произошел конфликт. Женщина стала выгонять гостя, и тот, разозлившись, схватился за нож.

- Он нанес хозяйке не менее 10 ножевых ранений по разным частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Мужчина сам позвонил в службу спасения и сообщил, что в квартире избили женщину, после чего скрылся. Однако вскоре в его дверь постучались участковые уполномоченные.

Следственный комитет уже предъявил задержанному обвинение в убийстве. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Возможно, приговора он будет ждать под стражей. Сейчас решается вопрос о том, чтобы арестовать злоумышленника на период следствия.