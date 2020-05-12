2020-05-12T11:48:57+03:00
Экономика

ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям

Среди первых реализованных соглашений - сделка с пермским предприятием ГК НОВОМЕТ, где занято более 5000 сотрудников
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Субсидированные кредиты предоставляются системообразующим организациям по государственной программе в рамках Постановления Правительства РФ № 582 по льготной ставке не выше 5% годовых на срок до 1 года. Сумма каждого кредита рассчитывается на основе среднемесячной выручки предприятия, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, и не превышает 3 миллиарда рублей.

По условиям новой льготной программы заемные средства могут быть направлены на оплату труда сотрудников и соответствующих страховых взносов, аренду помещений и оборудования, текущий ремонт, приобретение сырья и комплектующих, инструментов, оплату услуг охранной деятельности и коммунальных услуг, транспортные расходы, услуги связи и так далее. Полный список целей по использованию заемных средств указан в соответствующем Постановлении Правительства РФ. Кредитные средства не могут размещаться на депозитах, а также в иных финансовых инструментах.

- Работа системообразующих предприятий является стратегически важной для всей экономики страны. Во многих регионах они имеют градообразующее значение, обеспечивая большое количество рабочих мест. От устойчивой работы таких предприятий во многом зависит социальное благополучие городов и областей. Банк ВТБ (ПАО) принимает активное участие в реализации мер государственной поддержки, направленных на поддержку ведущих предприятий страны в непростой экономической ситуации, – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С начала года более 600 клиентов Сбербанка из Белгородской области начали копить при помощи страхования
На дорогах Белгородской области с начала года 29 детей пострадали и один погиб
Постпраздничные итоги от белгородской Госавтоинспекции – 93 пьяных, около 2000 нарушений ПДД
Абоненты Tele2 могут брать SIM-карты в салонах без спроса
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Белгороде полиция ищет совершившего вооруженный налет на аптеку
Даже в изоляции белгородские ветераны Великой Отечественной не остались без внимания
В Белгороде на пожаре спасли мужчину
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19
Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде
В Староивановке Белгородской области оборудуют новый пляж
Сбербанк предоставит новые целевые кредиты на зарплаты компаниям всех сегментов из пострадавших отраслей
В Ивнянском районе Белгородчины в память о воинах-лесниках высажено 13 елей
Памятник Великой Отечественной отремонтирован в селе Лесное Уколово в Красненском районе
В Белгородской области — новая смерть от заражения COVID-19
В Строителе Белгородской области таксист возил пассажиров в сильном подпитии
Агитбригады в Белгородском районе пели и плясали под окнами ветеранов
Оперативники Белгородского района задержали подозреваемых в автомобильных кражах
В Белгородской области пригородный поезд «Валуйки – Старый Оскол – Валуйки» отменили
В Белгороде средь бела дня в своей квартире зарезали женщину
Памятники героям Великой Отечественной открыли в Борисовском районе Белгородской области
В Шебекинском округе пчелам запретят летать
Алексеевских ветеранов Белгородчины поздравляют волонтеры-медики
А в Валуйках военный парад был!
«Бессмертный полк» создали в следственном управлении Следкома по Белгородской области