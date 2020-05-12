2020-05-12T11:42:58+03:00
Экономика

ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»

Банк расширяет линейку онлайн-операций в условиях самоизоляции
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ВТБ запускает дистанционное оформление пакета услуг «Привилегия-Мультикарта» с помощью безбумажной технологии. Клиенты состоятельного сегмента получат возможность, не выходя из дома, совершить операции, которые ранее осуществлялись только в офисе.

Состоятельным клиентам доступны операции по оформлению и изменению пакета «Привилегия-Мультикарта», а также дистанционный заказ статусной карты ВТБ. Для получения услуги достаточно позвонить персональному менеджеру, после чего сотрудник банка сформирует электронный документ и направит его клиенту на подпись в ВТБ-Онлайн.

Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

- Новая услуга позволяет обслуживать клиентов без посещения офиса и без формирования бумажных экземпляров документов. Это особенно важно в период распространения COVID-19, когда граждане стремятся минимизировать число контактов и любых посещений общественных мест, включая банки. Новый сервис объединит и дистанционное, и безбумажное обслуживание клиентов, делая процесс оформления услуг более быстрым и безопасным. В дальнейшем мы планируем расширить перечень операций, предоставляемых таким образом, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО) стал одним из первых банков, запустивших безбумажную технологию в офисах в 2019 году. Сегодня доля операций, оформляемых без бумажных носителей, уже превышает 20%. В планах банка – довести этот показатель до 40% в 2020 году.

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