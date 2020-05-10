2020-05-12T10:57:18+03:00
Экономика

Святослав Островский назначен членом правления ВТБ

8 мая Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать его членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ
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Святослав Островский будет отвечать за развитие ключевых направлений розничного бизнеса ВТБ под руководством заместителя президента-председателя правления Анатолия Печатникова.

В статусе члена правления он будет курировать потребительское, ипотечное и автокредитование, сбережения, кредитные, дебетовые карты и счета, а также работу департаментов розничных продуктов и цифрового бизнеса, отвечающих за внедрение новых программ и сервисов для физлиц-клиентов ВТБ.

- В 2019 году мы начали масштабную цифровую трансформацию розничного бизнеса, стремясь увеличить до 50% долю онлайн-продаж по всем продуктам и до 100% – число сервисов, доступных клиентам дистанционно. Назначение Святослава Островского, который обладает большим опытом и отличными навыками в решении подобных задач, будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности розничного бизнеса ВТБ, – комментирует Анатолий Печатников.

Справка КП

Святослав Евгеньевич Островский родился 9 марта 1979 г. в Краснодарском крае. Имеет степень бакалавра в Boumemouth University и магистра в Middlesex University, получил МВА в London Business School. С 2003 по 2010 гг. работал в КБ «Ситибанк», затем – в Банке «Русский Стандарт» на позиции директора департамента банковского бизнеса в области новых технологий. После этого перешел в «Сбербанк», где работал в должности вице-президента. В 2020 г. начал работу в Группе Банк ВТБ (ПАО).

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