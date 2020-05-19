Парикмахер из Ракитного Белгородской области заразил коронавирусом 23 человек

В Ракитянском районе Белгородской области резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом. На сегодняшний день инфекцию подтвердили у 81 человека. На днях заболели сразу 23 местных жителя после похода к парикмахеру. Еще у 25 ракитянцев первичный тест на COVID-19 отрицательный, но их отправили на домашний карантин. Всего медики обследовали семь семей, которые контактировали с парикмахером. По словам замначальника департамента здравоохранения области Людмилы Крыловой, сам мастер проходит лечение в городской больнице №2 Белгорода.

Из-за общения с зараженными также отстранили от работы пятерых сотрудников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Они находятся дома под меднаблюдением. Их тесты на COVID-19 отрицательные. Заболевших коронавирусом на производстве не выявили.

Также в департаменте здравоохранения сообщили, что 19 мая в городской больнице №2 Белгорода умер 12-й пациент с коронавирусом. Скончавшийся - 64-летний житель все того же Ракитянского района. Был ли он в контакте с виновником массового заболевания - чиновники не уточнили.

Днем ранее стало известно о заражении коронавирусной инфекцией сотрудников белгородского правительства. Личности двух заболевших не раскрывают, но подчеркивают, что это не чиновники высшего звена, а рядовые сотрудники. Лечение они проходят амбулаторно. Девять человек, которые контактировали с зараженными, здоровы. В самом здании на Соборной прошла обработка, все другие службы продолжают работать в штатном режиме.

Короновирус не щадит и медицинских работников. Среди врачей региона зафиксировали несколько массовых очагов инфекции. Так, в горбольнице № 2 Белгорода коронавирусом заразились 23 сотрудника, в областной инфекционной больнице - 10 медиков, в Ракитянской Центральной районной больнице - девять человек. Единичные случаи встречаются почти в каждой медорганизации.

Напомним, что с 12 мая в Белгородской области введен масочный режим. Секретарь Совета безопасности региона Олег Мантулин рассказал, что пристальное внимание в ближайшие дни власти уделят рынкам и ярмаркам. Собственников торговых точек, нарушающих правила, накажут - вплоть до приостановления деятельности.

На сегодняшний день в Белгородской области число заболевших составило 1 361 человек.