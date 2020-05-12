Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 12 мая 2020 года составило 852 человека

В Белгородской области по состоянию на 10.35 12 мая обнаружено 54 новых заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 852 человека. К сожалению, за минувшие сутки от COVID-19 скончалось еще двое белгородцев. Число умерших в регионе составляет 8 человек.

В целом по России за минувшие сутки выявлено 10 899 новых заболеваний. Всего в РФ с начала пандемии заболело 232 243 человека. Число выздоровевших составило 43 512 (за минувшие сутки 3 711). Число умерших — 2 115 (107 человек за минувшие сутки).

У наших соседей из Курской области за минувшие сутки выявлено 70 новых заболеваний COVID-19, число заболеваний в целом составило 1 554 человека. В Тамбовской области — 1 483 заболевших (80 — за минувшие сутки), в Орловской области — 1 148 (61 за минувшие сутки), в Липецкой — 944 (47 за минувшие сутки), в Воронежской — 943 (44 за минувшие сутки).