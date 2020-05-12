Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 мая 2020: Ура! Гуляем без собак!

В постановлении губернатора Белгородской области от 8 мая, которое вступило в силу с 12 мая, жителям региона разрешили гулять, но рекомендуют все свои маршруты ограничить 100 метрами. Также в этом документе прописаны обязательные к исполнению меры для работодателей, которые осуществляют свою деятельность на территории области. И они, в отличии от предыдущих — не рекомендованы, а именно обязательны к исполнению.

С 12 мая можно гулять и без собак

С сегодняшнего дня белгородцы с полным правом могут не только выгуливать домашних животных, но и гулять без них. Но на расстояние, не далее, чем 100 метров от своего дома. От дальних прогулок все так же советуют воздержаться. Эти и другие рекомендации, которые прописаны в постановлении губернатора Евгения Савченко, призваны сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. При этом, напомним, что за минувшие сутки в области зарегистрирован 91 новый случай заражения COVID-19, а число заболевших с начала пандемии составило 798 человек.

Посты санитарно-эпидемиологического контроля продолжат работу в круглосуточном режиме

После того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней и предоставил право регионам самим корректировать ограничительные меры, в постановлении губернатора Белгородской области довольно подробно расписано, как именно регион будет выходить из режима самоизоляции. К примеру, все также в районах и городских округах, на территории которых расположены аэропорты, железнодорожные вокзалы (станции), продолжат свою работу посты санитарно-эпидемиологического контроля с круглосуточным режимом работы. Более того, все также граждан соседней Украины, прибывших в Белгородскую область каким-либо путем, должны сопровождать до МАПП «Нехотеевка» сотрудники УМВД. А департамент строительства и транспорта обязан выделить для перевозки граждан Украины автомобильный транспорт, правда, за счет самих граждан.

Работодателей обязали обеспечить своих сотрудников масками, антисептиками и прочим

Как бы не работало предприятие, организация с 12 мая в регионе, работодатели все также обязаны сохранить заработную плату сотрудникам в полном объеме. При этом работодателей обязали не только обеспечить своих сотрудников средствами защиты (масками, перчатками, антисептиками) , в том числе и для поездок на работу и домой, но и контролировать их использование в течение дня. Также работодатели обязаны следить за состоянием здоровья своих сотрудников и немедленно отстранять их при повышенной температуре.

Работодатели обязаны обеспечить социальную дистанцию для своих сотрудников, а также регулярную дезинфекцииюпомещений, а при поступлении запроса от Управления Роспотребнадзора, незамедлительно предоставлять информацию о контактах заболевшего коронавирусной инфекцией по месту работы.

Отметим, что в Белгородской области режим самоизоляции был одним из самых «мягких» в России. Насколько мягким будет выход из этого режима, покажет время и… статистика заболеваний.