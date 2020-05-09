«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии 75-летия Великой Победы обеспечили праздничную подсветку

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии памятной даты обеспечили электроснабжение строящиеся и реконструируемые к празднику мемориалы и памятники в 20 регионах присутствия компаний, а в местах, где шли бои, провели благоустройство и привели в порядок захоронения бойцов Красной Армии. В нынешнем году такие работы проводятся более чем на 250 таких объектах.

«В регионах, где мы работаем, во многом решался исход войны. Мы помним и гордимся беспримерным героизмом, мужеством и самоотверженностью советских солдат, которые отдали свои жизни, защищая Родину от врагов. Наша компания много лет шефствует над памятниками и мемориалами, регулярно помогает их обновлять, освещать и благоустраивать. Таким образом мы отдаем дань уважения и памяти всем тем, кто воевал за свободу Отечества, сохраняем ее для будущих поколений» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Специалисты «Россети Центр Белгородэнерго» накануне праздника обеспечили освещение памятной аллеи, заложенной в селе Ливенка, и нового памятника «Дети войны», который к 9 Мая появится на Аллее героев в городе Валуйки. Кроме того, они выполнили работы по ревизии сетей наружного освещения и замене ламп на территории братской могилы советских воинов, погибших в боях за освобождение Ракитянского района. А в поселке Вейделевка провели ревизию и ремонт наружного освещения мемориального комплекса «Скорбящая мать» и памятника «Танк – Иосиф Сталин». В Красной Яруге аналогичные мероприятия выполнены на территории мемориала «Скорбящая мать».

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Кроме того, в преддверии праздника работники «Белгородэнерго» обеспечили возможность декоративной подсветки братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году в селе Старая Безгинка, и восстановили освещение братской могилы в селе Стрелецкое. А также провели работы по благоустройству 16 памятников и могил героев Великой Отечественной войны.

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С 2015 года специалисты «Россети Центр Воронежэнерго» взяли шефство над братской могилой №11 в микрорайоне Сомово. Здесь в 1942 году захоронили более 240 бойцов. Энергетики постоянно поддерживают чистоту на территории памятника и следят за состоянием зеленых насаждений. В этом году решили не обойтись обычной уборкой и обрезкой деревьев и кустарников, а полностью реконструировать мемориал. К памятной дате здесь высадили новую живую изгородь из двухсот кустов кизильника, посадили 10 туй, привели в порядок газон. Теперь к братской могиле можно пройти по дорожке, вымощенной новой плиткой. На мемориальных плитах обновлены надписи с фамилиями погибших воинов, а памятник Солдату отремонтирован и покрыт бронзирующей краской.

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Работники «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили комплекс мероприятий по освещению четырех памятных знаков «Рубеж воинской доблести» на территории Воловского, Тербунского и Долгоруковского районов Липецкой области. Курскэнерго обеспечило декоративное освещение территории Музея-заповедника «Большой дуб» в Железногорском районе, памятников «Героям-артиллеристам» и «Героям-танкистам» на Тепловских высотах в Поныровском районе и «Ангела мира» - главного элемента Памятной стелы вблизи села Молотычи Фатежского района Курской области.

Специалисты «Россети Центр Костромаэнерго» привели в порядок памятники во всех 27 районах Костромской области и реконструировали стелу, установленную к 65-ой годовщине Великой Победы в Городском районе электрических сетей, разместив на ней четыре памятные плиты с фамилиями 77 костромских энергетиков, воевавших на фронтах Великой Отечественной. А их коллеги из «Россети Центр Брянскэнерго» провели субботник на памятнике времен Великой Отечественной войны – «Братская могила советских воинов, погибших при освобождении д. Коптилово от немецко-фашистских захватчиков» в Карачевском районе.

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Работники «Россети Центр и Приволжье Тулаэнерго» шефствуют над 10 захоронениями советских солдат в Туле и пяти районах Тульской области. В частности, они благоустроили захоронение воинов в деревне Ренево Кимовского района, где в году войны проходила линия фронта и шли ожесточенные бои. Также благодаря помощи энергетиков, к празднованию Дня Победы подготовлены памятник погибшим воинам в с. Лобаново Ефремовского района, братские захоронения в д. Севрюково (г.Тула) и поселке Полевой.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Рязяньэнерго» привели в порядок территорию Аллеи памяти Героям Великой Отечественной войны в центральном парке города Скопина. Аллея была создана по инициативе энергетиков в 2012 году, а в честь 70-летней годовщины Победы они торжественно открыли здесь мемориальную доску, на которой увековечены имена тридцати Героев Советского Союза и шести полных кавалеров орденов Славы – уроженцев здешних мест. Работники Удмуртэнерго в поселке Кез привели в порядок памятник родившемуся здесь Герою Советского Союза Ивану Юдину. Их коллеги из «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» благоустроили памятный обелиск Герою Советского Союза, штурману эскадрильи 124-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка Сергею Люлину. Над памятником, установленным на малой родине героя в деревне Куличиха Комсомольского района, работники филиала шефствуют более 10 лет. В целом ряде районов области провели благоустройство памятников воинам-землякам энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго».