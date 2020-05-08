Банк «Открытие»: культурный проект, посвященный 75-летию Великой Победы

В 2019 году ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Управление образования города Владимир выступили инициаторами проведения конкурса среди школ города на лучший проект, посвященный 75-летию Дня Победы. Основная его цель – поддержка образовательных учреждений, которые проводят активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

По итогам отбора победителем стал МБОУ СОШ № 29. Учащиеся школы предложили масштабный проект по созданию 100-метровой военно-исторической реконструкции, в которой отражен ход сражений Великой Отечественной войны.

- У каждой семьи своя память о подвиге, который совершили их родственники в годы Великой Отечественной войны. Чтобы не повторять ошибок - нужно помнить, важно помнить! Эта война перекроила судьбы народов, изменила ход мировой истории. И этот проект - маленький вклад в сохранение памяти героического подвига нашего народа, - отметил Петр Пашковский, управляющий банка «Открытие» во Владимире.