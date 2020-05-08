2020-05-08T17:46:17+03:00
Общество

«Мираторг» поздравил ветеранов в восьми регионах России

В преддверии 75-летия Победы сотрудники агрохолдинга по традиции поздравили ветеранов с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне
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«Мираторг» - крупнейший работодатель в агропромышленной отрасли страны. Деятельность холдинга неразрывно связана с осуществлением политики социальной ответственности: компания регулярно оказывает помощь детским домам, медицинским, культурным и образовательным учреждениям. Одним из приоритетов также является забота о старшем поколении.

Поздравить участников Великой Отечественной сотрудникам «Мираторга» в этом году довелось в непростых условиях пандемии коронавируса. Пожилые люди попадают в группу повышенного риска заражения, поэтому волонтеры навещали ветеранов, используя защитные маски и соблюдая все необходимые меры безопасности.

В канун 9 мая «мираторговцы» навестили ветеранов в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях. Проявить заботу и выразить свою благодарность за мирное небо над головой условились строго на расстоянии, соблюдая положенную дистанцию. Теплое поздравление и беседа, как и традиционное вручение праздничных продовольственных подарков ветеранам, осуществлялись так же — бесконтактно. Впрочем, самих участников Великой Отечественной войны угрозой болезни не напугать — ветераны оптимистично смотрят в будущее, надеясь как следует отметить памятный день и принять поздравления уже в следующем году.

- День Победы — особый праздник, важный для каждого жителя страны. Великая Отечественная война оставила глубокий отпечаток в истории каждой семьи, сохраняя память о самоотверженности и героизме наших предков на протяжении поколений. Ежегодно мы с благодарностью навещаем тех, кто встал на защиту Родины, кто поднимал страну в послевоенные годы и кто, воочию столкнувшись с ужасами войны, завещал молодым поколениям всеми силами сохранить мир. В этом кампании приняли участие сотни молодых сотрудников холдинга — именно им предстоит развивать наше общество и экономику долгие годы, передавая главные ценности и память о доблести предков, - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».

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