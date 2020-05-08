Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы: Гордимся подвигом советского народа! Это наша победа!

В светлый день 9 Мая поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Мы помним и гордимся подвигом, который совершили наши деды. Не жалея жизни, они отстояли свободу нашей Родины.

Вечная память героям! Почет и уважение ветеранам!

С праздником всех, кто родился в мирное время и чей святой долг - сохранить мир, доставшийся такой дорогой ценой. Чистого неба нам всем над головой.

С Днем Победы!