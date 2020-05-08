Стойленский ГОК празднует 75-летие Великой Победы
Волонтеры комбината на дому поздравили участников ВОВ – бывших работников СГОКа. Им адресовали поздравления и вручили продуктовые наборы. Ветераны, а также труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских лагерей и дети войны получат и единовременную материальную помощь.
7 мая в столовых комбината волонтеры вручали стойленцам значки с георгиевской ленточкой и символикой Победы, наклейки на автомобили. В этот же день на комбинате подвели итоги конкурса детского рисунка «Весна 45-года…», участие в котором приняли дети сотрудников. А 9 мая в столовых Стойленского ГОКа пройдет акция «Солдатская каша» - в обед работников угостят порцией легендарного блюда военных лет.
Кроме того, стойленцы – активные участники онлайн-акций и конкурсов «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа», организованных на всех предприятиях Группы НЛМК. А еще дружно поют: в течение недели перед праздником в автобусах и столовых звучат песни военных лет.
Белгородцев поздравляет Сергей Напольских
С праздником, уважаемые белгородцы!
Генеральный директор Стойленского ГОКа обратился к землякам:
- От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!
Пройдя суровые испытания, наши отцы, деды и прадеды даровали нам радость жизни, продемонстрировали пример патриотизма, мужества, преданности родной земле и народу. Мы помним, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны.
Победа в Великой Отечественной войне – это победа духа каждого человека и целого народа. И этот дух победителей живет сегодня в нас, и мы просто обязаны поддерживать и укреплять его своими делами!
Желаю Вам и Вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!