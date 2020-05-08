2020-05-08T15:29:54+03:00
Общество

Стойленский ГОК празднует 75-летие Великой Победы

На комбинате проходят мероприятия, направленные на поддержку ветеранов и на сохранение памяти о героизме тех, кто не вернулся с полей сражений
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Волонтеры комбината на дому поздравили участников ВОВ – бывших работников СГОКа. Им адресовали поздравления и вручили продуктовые наборы. Ветераны, а также труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских лагерей и дети войны получат и единовременную материальную помощь.

7 мая в столовых комбината волонтеры вручали стойленцам значки с георгиевской ленточкой и символикой Победы, наклейки на автомобили. В этот же день на комбинате подвели итоги конкурса детского рисунка «Весна 45-года…», участие в котором приняли дети сотрудников. А 9 мая в столовых Стойленского ГОКа пройдет акция «Солдатская каша» - в обед работников угостят порцией легендарного блюда военных лет.

Кроме того, стойленцы – активные участники онлайн-акций и конкурсов «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Василий Теркин – русская душа», организованных на всех предприятиях Группы НЛМК. А еще дружно поют: в течение недели перед праздником в автобусах и столовых звучат песни военных лет.

Белгородцев поздравляет Сергей Напольских

С праздником, уважаемые белгородцы!

С праздником, уважаемые белгородцы!

Генеральный директор Стойленского ГОКа обратился к землякам:

- От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы!

Пройдя суровые испытания, наши отцы, деды и прадеды даровали нам радость жизни, продемонстрировали пример патриотизма, мужества, преданности родной земле и народу. Мы помним, кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны.

Победа в Великой Отечественной войне – это победа духа каждого человека и целого народа. И этот дух победителей живет сегодня в нас, и мы просто обязаны поддерживать и укреплять его своими делами!

Желаю Вам и Вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

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