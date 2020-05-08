2020-05-08T14:24:14+03:00
Общество

«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича

Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

8 мая 2020 года в 15:00 по московскому времени начнется уникальное музыкальное диджитал-событие — в рамках проекта «Музыка мира» 108 музыкантов оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран, под управлением всемирно известного дирижера Кристьяна Ярви, представят «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Премьера состоится в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Единственным онлайн-кинотеатром, в котором будет доступна прямая трансляция события, станет Wink компании «Ростелеком».

Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс. Гостями проекта станут культурные и общественные деятели, врачи и спортсмены из разных стран: актриса Елизавета Боярская, актер Дмитрий Певцов, актриса Джейн Биркин (Франция), тележурналист Екатерина Андреева, певец Аль Бано (Италия), музыкальная группа «Баккара» (Испания), кардиохирург Леонид Стерник (Израиль), легенды мирового спорта Евгений Ловчев и Владимир Ткаченко и другие.

.

.

Проект «Музыка мира» реализует фонд культурных и образовательных программ «Открытое море», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Уникальный онлайн-проект будет доступен в Wink на телеканале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации. Также позднее будет доступна запись концерта.

Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича — одно из важнейших произведений композитора, созданное в основном в блокадном Ленинграде в 1941 году (закончено в Куйбышеве). Премьера симфонии в осажденном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года и имела важнейшее символическое значение. Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Карла Элиасберга.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича
Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс
Новости 24
Белгородские энергетики модернизировали подсветку памятников в регионе
Белгородские торговые центры откроют 12 мая
Белгородские старшеклассники выйдут на учебу с 18 мая
Белгородская транспортная прокуратура выяснила причину опрокидывания железнодорожных вагонов
Игорь Маковский: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» украсили электросетевые объекты праздничными граффити к 75-летию Великой Победы
Более 12,5 тысячи белгородских ветеранов получили выплату к юбилею Победы
Tele2 продлевает бесплатные мессенджеры до 15 мая для абонентов за рубежом
Сбербанк к 75-летию Великой Победы запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
К 75-летию Победы в Белгороде высадили сирень
Белгородский университет приглашает на праздничный концерт, посвященный 9 Мая
Предстоящий масочный режим для белгородцев не будет тотальным
Староосколец, устроивший на границе с Курской областью гонки с полицией, извинился за свое поведение
Разборки под Белгородом закончились стрельбой
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»