«Музыка мира» в видеосервисе Wink — более 100 музыкантов в режиме изоляции исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича

8 мая 2020 года в 15:00 по московскому времени начнется уникальное музыкальное диджитал-событие — в рамках проекта «Музыка мира» 108 музыкантов оркестра Baltic Sea Philharmonic из 15 стран, под управлением всемирно известного дирижера Кристьяна Ярви, представят «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Премьера состоится в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Единственным онлайн-кинотеатром, в котором будет доступна прямая трансляция события, станет Wink компании «Ростелеком».

Музыканты международного оркестра Baltic Sea Philharmonic прямо из квартир исполнят свои партии Симфонии № 7 до мажор (соч. 60), а Кристьян Ярви сведет их в уникальный симфонический онлайн-микс. Гостями проекта станут культурные и общественные деятели, врачи и спортсмены из разных стран: актриса Елизавета Боярская, актер Дмитрий Певцов, актриса Джейн Биркин (Франция), тележурналист Екатерина Андреева, певец Аль Бано (Италия), музыкальная группа «Баккара» (Испания), кардиохирург Леонид Стерник (Израиль), легенды мирового спорта Евгений Ловчев и Владимир Ткаченко и другие.

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Проект «Музыка мира» реализует фонд культурных и образовательных программ «Открытое море», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Уникальный онлайн-проект будет доступен в Wink на телеканале «Всё ТВ» бесплатно и без регистрации. Также позднее будет доступна запись концерта.

Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича — одно из важнейших произведений композитора, созданное в основном в блокадном Ленинграде в 1941 году (закончено в Куйбышеве). Премьера симфонии в осажденном Ленинграде состоялась 9 августа 1942 года и имела важнейшее символическое значение. Исполнял симфонию Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под руководством Карла Элиасберга.