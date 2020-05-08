2020-05-08T13:22:15+03:00
Общество

Невидимые герои: металлические ниточки надежды

Великая Победа. Сколько гордости в этом словосочетании, сколько радости. Сколько беды и горечи потерь. А еще – несчетное количество примеров бесконечного мужества, отваги, силы духа и непоколебимой веры в торжество добра.
Екатерина ПАПАКИНА
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Сколько их – танкистов, летчиков, артиллеристов, пехотинцев, моряков, кавалеристов – своими кровью и потом ковавших Победу? Сколько тех, кто помогал им, выпуская оружие, обеспечивая продовольствием, обмундированием, надежной связью?…

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

В сражениях Великой Отечественной войны принимало участие более миллиона связистов. И их подвиги – в золотой летописи нашей родной земли. Это 304 Героя Советского Союза, 133 полных кавалера ордена Славы, а еще - тысячи связистов и сотни частей связи, которые награждены боевыми орденами и медалями...

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Обеспечение надежной связи с первых часов войны стало одной из важнейших задач. Ведь от этого зависела жизнь страны, эффективное управление предприятиями, войсками, действие объектов социальной инфраструктуры. В самом начале войны фашистам удалось значительно повредить сеть воздушных и полевых кабельных линий. Но даже в самых тяжелых условиях связь была. Зачастую ценой своей жизни эти смелые люди налаживали ее.

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Обратимся к заметке в газете «Белгородская правда» от 12 августа 1941 года – она называется «Самоотверженно трудятся белгородские связисты» и повествует: «…С большим патриотическим подъемом трудятся работники райконторы связи. Особенно самоотверженно работают телеграфисты. По плану требуется иметь вдвое больше количество людей. Но связисты работают в две смены вместо трех. <…> Заработок за 40 часов, проработанных сверхурочно, телеграфистки передали в фонд обороны…»

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Самым сложным был период, когда фронт приблизился к Белгородской земле – не только многократно увеличилась нагрузка (ведь важно было обеспечить связью и войска, и мирных граждан), но также предстояло решить сложнейшую задачу эвакуации оборудования предприятий связи в тыл. А дальше – оккупация, Курская битва, освобождение. И работа, работа, работа…

Вновь прочитаем газету. В августе 1943 года «Правда» пишет: «…Связь со всеми подразделениями, даже с танками, ушедшими далеко вперед, поддерживается регулярно. Устанавливая столбы, связисты тянут провода стабильной связи. <…> Эфир заполнен переговорами множества радиостанций: приказы, донесения, запросы…

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Вот советские танкисты, вклиниваются в расположение немцев, зовут на подмогу летчиков-истребителей: над танками пикируют немецкие бомбардировщики. Истребители, приняв вызов, мчатся на выручку танкистам, и через несколько минут в эфире слышится короткое «спасибо»…»

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

А ведь связисты не всегда брали в руки лишь провода или рации. Сколько подвигов с оружием в руках совершили они!

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Вечная слава воинам 89-й гвардейской стрелковой Белгородско-Харьковской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, в числе других, освобождавших Белгород! Звание Героя Советского Союза присвоено ее связисту, младшему сержанту Василию Горелову. За участие в освобождении Белгорода его наградили медалью «За отвагу». Но особо он отличился во время битвы за Днепр, когда прокладывал связь между командным пунктом батальона и штабом полка. Ночь напролет нырял он в холодную воду, вновь и вновь восстанавливая перебитый кабель.

Героический случай, вызывающий особое восхищение силой и мужеством, произошел в июне 1942 года в районе села Зимовенька Шебекинского района. Радистка 216-го стрелкового полка Елена Стемпковская и ее боевые товарищи попали в окружение. До последнего двадцатилетняя девушка обеспечивала радиосвязь со штабом. А когда взвод прорывался сквозь окружение, она прикрывала своих, стреляя по врагу из двух пулеметов. За это - получила звание Героя Советского Союза. Посмертно.

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Кстати, хрупкие связистки не реже, чем опытные вояки вступали в бой на полях сражений. В годы той страшной войны 86 женщин стали Героями Советского Союза, из них 14 - были связистками, лишь две из которых получили звание при жизни… Это сухие цифры статистики, но сколько эмоций, сколько событий стоит за ними!

Истории таких людей бережно собирают и хранят в музеях. В Белгородском музее связи компании «Ростелеком» тоже немало документов и подтверждений невероятного героизма связистов военного времени. Особенно интересно на таких экскурсиях бывает детям – их неподдельные эмоции порой перерождаются в совершенно удивительные творческие проявления. Пусть они и станут лучшим выражением благодарности тем, кто добыл Великую Победу.

Спасибо вам, герои-освободители, вечна слава и вечная память!

В Белгородском музее связи компании «Ростелеком» немало документов и подтверждений невероятного героизма связистов военного времени.

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Невидимые герои: металлические ниточки надежды
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