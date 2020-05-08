2020-05-08T12:27:06+03:00
Экономика

ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов ВОВ

В преддверии 75-летней годовщины Победы банк и фонд предлагают сделать благотворительный взнос в пользу ветеранов
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Фото: страница фонда «Память поколений» ВКонтакте.Фото: страница фонда «Память поколений» ВКонтакте.
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Пожертвование могут совершить держатели любой из карт банка, участвующие в программе лояльности ВТБ «Мультибонус». Для этого нужно авторизоваться на сайте или в приложении программы и приобрести за бонусные баллы сертификат на один из предложенных видов помощи. Средства будут отправлены напрямую в фонд.

- Наши клиенты начинают делать все больше благотворительных взносов, и мы рады поддержать их в этом, предоставив возможность тратить свои бонусные накопления на пожертвования. За несколько дней сотрудничества с благотворительным фондом «Память поколений» клиенты уже сделали пожертвования на сумму 600 000 рублей, – говорит Сергей Миловский, заместитель руководителя департамента розничных продуктов – вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Сотрудничество с благотворительным фондом «Память поколений» будет постоянным – оно не носит характер временной акции, приуроченной ко Дню Победы, поэтому клиенты могут принять участие в помощи ветеранам в любой день года. Для этого необходимо оформить карту ВТБ и присоединиться к программе лояльности «Мультибонус». В рамках программы один бонус/миля/бонусный рубль равен одному рублю РФ. Если недостаточно бонусной валюты, клиент может доплатить разницу в стоимости сертификата средствами со своей карты.

- Наш фонд круглогодично оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам России. Сотрудничество с ВТБ – это шанс для нас оказать помощь еще большему количеству ветеранов и привлечь к осознанной благотворительности еще большее количество людей. Благодаря нашей совместной работе ветераны Великой Отечественной войны смогут получить необходимые медикаменты, слуховые аппараты, ходунки и коляски, курсы лечения и реабилитации, в которых они нуждаются, и многое другое, – комментирует исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Фонд основан 22 июня 2015 года - за это время помощь оказана более чем 12 000 ветеранов, проживающих в различных городах России, на общую сумму порядка 1,285 миллиарда рублей.

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