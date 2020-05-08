«Ростелеком» предлагает новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за один рубль

«Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, приглашает корпоративных пользователей мобильной связи других операторов до 31 мая 2020 года подключиться к любому тарифному плану линейки «Вызов» и получить тариф с абонентской платой 1 рубль в течение трех месяцев.

Бесплатно сменить старую сим-карту на корпоративную карту «Ростелекома» с сохранением номера можно с помощью услуги MNP (Mobile Number Portability, то есть переносом мобильного номера).

«Ростелеком» запустил единую тарифную линейку мобильной связи «Вызов» с голосовыми звонками на номера всех операторов России и популярными сервисами с обнуленным трафиком мобильного интернета в 2018 году и с тех пор она продолжает совершенствоваться.

Пользователи тарифа «Вызов» могут не думать о лимитах при использовании социальных сетей, мессенджеров, карт и других мобильных приложений, которыми во многих компаниях активно пользуются по работе.

Отметим, что голосовые вызовы, смс-трафик, дополнительные опции, а также дополнительный интернет-трафик сверх пакета, входящего в абонентскую плату, оплачиваются отдельно, согласно подключенному тарифному плану.

По окончании трех месяцев с момента подключения тарификация будет производиться в соответствии с выбранным тарифным планом линейки «Вызов» в момент переноса мобильного номера.

- Сейчас, когда многим компаниям пришлось перейти в дистанционный формат, слаженные и оперативные коммуникации стали необходимостью. Поэтому мы сделали их доступными абсолютно для всех предпринимателей, кто в полной мере ощутил кризис и вынужден оптимизировать расходы, — сказал директор по маркетингу бизнес-сегмента «Ростелекома» Сергей Таболин. — Во всех тарифах, доступных для предпринимателей, уже зашиты безлимитные звонки внутри компании, бесплатный доступ к мессенджерам и социальным сетям, бесплатный переход со своим номером.

Подробнее узнать о подключении к тарифному плану «Вызов» и ознакомиться с процессом смены оператора можно на сайте www.rt.ru или по телефону 8 800 200-30-00.