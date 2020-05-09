Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 9 мая 2020 года составило 659 человек

По данным сайта Стопкороновирус рф на 10.45 9 мая В Белгородской области количество новых случаев заражения COVID-19 за минувшие составило 46 человек. Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 659 заболеваний коронавирусной инфекцией.

У наших соседей в Курской области за минувшие сутки выявлен 71 новый заболевший, всего в области зарегистрировано 1 339 случаев COVID-19. В Тамбовской области за минувшие сутки — рекордное количество новых заболеваний — 90 человек. Всего с начала пандемии заболело 1 221 человек. В Орловской области за минувшие сутки зарегистрировано 50 заболеваний, всего — 973, в Воронежской — 43 новых случаев, всего 809, в Липецкой — 49 новых, всего 801.

По России за минувшие сутки число новых заболеваний составило 10 817, всего с начала пандемии в стране — 198 676. На 5 308 человек увеличилось число выздоровевших. С начала пандемии в стране умерли 1 827 человек, заболевшие COVID-19, за минувшие сутки — 104 россиянина.