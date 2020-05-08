2020-05-07T21:33:36+03:00
Общество

Белгородец ударил участкового авторучкой в лицо и получил год колонии

Другой житель региона, напавший на полицейского, оправился за решетку на пять лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Нападения на стражей прядка совершаются, как правило, нетрезвыми людьми.Нападения на стражей прядка совершаются, как правило, нетрезвыми людьми.Фото: "КП" Архив
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Жителю Белгородской области вынесли приговор за нападение на полицейского. Инцидент произошел 25 марта в Шебекино. В дежурную часть поступило сообщение, что на территории районной больницы мужчина швырнул бутылку в чужую машину. Прибывший на вызов участковый установил хулигана, который находился в припаркованном неподалеку автомобиле в качестве пассажира. Им оказался 55-летний мужчина. На тот момент документов у него при себе не было, и правоохранитель пригласил его в служебный автомобиль, чтобы доставить для установления личности и дачи объяснений в отдел полиции. Мужчина согласился без особых возражений. Однако в пути он схватил авторучку и ударил ею участкового в лицо. Несмотря на травму, полицейский пресек попытку бегства и надел на задержанного наручники.

В Следственном управлении СК России по Белгородской области сообщили, что за применение насилия к полицейскому мужчина приговорен к году колонии. Это уже не первый в регионе случай лишения свободы за нападение на полицейского. В декабре в Новом Осколе вынесли приговор 42-летнему мужчине, который попал в райотдел за избиение сожительницы, а при помещении в камеру ударил участкового кулаком в лицо, а затем сломал стражу порядка два пальца на руке, которой он защищался. Злоумышленник получил пять лет колонии.

- Участковые уполномоченные полиции всегда одними из первых приходят на помощь. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и нарушениями законодательства, они сталкиваются и с противоправными посягательствами в свой адрес. Такие преступления совершаются, как правило, нетрезвыми людьми. Под действием алкоголя правонарушители не задумываются о поступках, в последствиях которых потом приходится раскаиваться. Уголовное наказание предусмотрено не только за применение насилия, но и за оскорбление сотрудника полиции, - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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