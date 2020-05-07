В Белгороде нетрезвый водитель выпал из машины

Инцидент произошел 1 мая в Белгороде. Очевидцы сообщили в полицию, что на улице 60 лет Октября заметили нетрезвого водителя. Мужчина за рулем «Хендай Акцент» выехал из гаражного массива и уперся в бордюр. Остановив машину, он, видимо, пытался выйти из нее, но в итоге буквально вывалился на асфальт. Горожане помешали ему скрыться.

Приехавший на вызов экипаж ДПС узнал в 42-летнем автомобилисте злостного нарушителя. Мужчина, лишенный водительских прав, с трудом стоял на ногах и нечленораздельно говорил. Несмотря на явные признаки опьянения, он уверял, что принял на грудь кваску. Проходить освидетельствование отказался. Несколько лет назад полицейские уже задерживали его точно в таком же состоянии. Правда, тогда он озвучил правоохранителям весь перечень употребленных накануне горячительных напитков.

По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина уже трижды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В 2012 и 2014 году – к административной, а в 2016 – к уголовной. Учитывая, состояние автомобилиста, полицейские вызвали ему «скорую». После осмотра медики передали его правоохранителям. За вождение без прав мужчину уже привлекли к административной ответственности. Сейчас он отбывает свои семь суток. Кроме того, так автомобилист, имея непогашенную судимость за пьяную езду, вновь сел за руль с теми же «симптомами», в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина может попрощаться со свободой на два года.

Полицейские призывают белгородцев сообщать в ГИБДД о нетрезвых водителях. Звоните 02 или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 352-811, 26-42-30. С начала года с участием водителей подшофе в регионе произошло 26 ДТП, в которых 5 человек погибли и 32 пострадали. Сотрудники ГИБДД не первый год ведут активную борьбу с пьяными на дорогах. Еженедельно по выходным в Белгородской области проходят масштабные рейды. С начала года автоинспекторы отстранили от управления более полутора тысяч нетрезвых водителей.