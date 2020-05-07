2020-05-07T18:17:29+03:00
Происшествия

В Белгороде нетрезвый водитель выпал из машины

Автомобилист еле стоял на ногах и с трудом говорил
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
В Белгороде пьяный водитель выехал из гаражного массива и уперся в бордюр.В Белгороде пьяный водитель выехал из гаражного массива и уперся в бордюр.
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 1 мая в Белгороде. Очевидцы сообщили в полицию, что на улице 60 лет Октября заметили нетрезвого водителя. Мужчина за рулем «Хендай Акцент» выехал из гаражного массива и уперся в бордюр. Остановив машину, он, видимо, пытался выйти из нее, но в итоге буквально вывалился на асфальт. Горожане помешали ему скрыться.

Приехавший на вызов экипаж ДПС узнал в 42-летнем автомобилисте злостного нарушителя. Мужчина, лишенный водительских прав, с трудом стоял на ногах и нечленораздельно говорил. Несмотря на явные признаки опьянения, он уверял, что принял на грудь кваску. Проходить освидетельствование отказался. Несколько лет назад полицейские уже задерживали его точно в таком же состоянии. Правда, тогда он озвучил правоохранителям весь перечень употребленных накануне горячительных напитков.

По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина уже трижды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение. В 2012 и 2014 году – к административной, а в 2016 – к уголовной. Учитывая, состояние автомобилиста, полицейские вызвали ему «скорую». После осмотра медики передали его правоохранителям. За вождение без прав мужчину уже привлекли к административной ответственности. Сейчас он отбывает свои семь суток. Кроме того, так автомобилист, имея непогашенную судимость за пьяную езду, вновь сел за руль с теми же «симптомами», в отношении него возбудили уголовное дело. Мужчина может попрощаться со свободой на два года.

Полицейские призывают белгородцев сообщать в ГИБДД о нетрезвых водителях. Звоните 02 или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 352-811, 26-42-30. С начала года с участием водителей подшофе в регионе произошло 26 ДТП, в которых 5 человек погибли и 32 пострадали. Сотрудники ГИБДД не первый год ведут активную борьбу с пьяными на дорогах. Еженедельно по выходным в Белгородской области проходят масштабные рейды. С начала года автоинспекторы отстранили от управления более полутора тысяч нетрезвых водителей.

Белгородцы помогли полицейским задержать нетрезвого водителя.Автомобилист еле стоял на ногах и с трудом говорил

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Староосколец, устроивший на границе с Курской областью гонки с полицией, извинился за свое поведение
Разборки под Белгородом закончились стрельбой
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Белгородским ветеранам доставят 27 тысяч писем-треугольников
Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета
Системообразующие предприятия Черноземья получили поддержку от Сбербанк
Где в Белгороде отключат воду
В Белгородской области трансформаторные подстанции украсили праздничными граффити
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
В Губкине из-за роженицы с COVID-19 закрыли акушерское отделение
Белгородская организация заплатила штраф за нарушение при увольнении работника
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
В Белгородской области полицейские изъяли у грибника около килограмма дурманящей травы
За кражу бензина с АЗС в Старом Осколе задержан водитель «Мерседес» S-класса
Задержан белгородец, подозреваемый в нападении на девочку
В зале «Родина» открылась выставка семейных архивных материалов о войне
«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В видеосервисе Wink 8 мая состоится эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги
В Белгороде с торгов уйдет трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6»
Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован
Против жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за мошенничество