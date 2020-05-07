2020-05-07T16:01:13+03:00
Экономика

ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 миллиардов рублей

В апреле ВТБ оказал кредитную помощь предприятиям, пострадавшим в результате пандемии COVID-19
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Основными формами поддержки стали государственные программы кредитования на выплату зарплаты и реструктуризации уже действующих кредитных соглашений, а также собственные инструменты ВТБ.

В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы (постановление Правительства РФ № 422) одобрено 3500 заявок на 13,5 миллиарда рублей, из них уже заключено 3000 соглашений на сумму 12 миллиардов. Такие субсидированные кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей, утвержденных в перечне Правительства РФ. Заемные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые полгода ставка составляет 0%, на последующий период – 3,5%. Для оформления заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По программам реструктуризации кредитов всего одобрено более 4000 сделок на 280 миллиардов рублей. Банк ВТБ (ПАО) активно работает в рамках госпрограммы субсидирования снижения процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам (постановление Правительства РФ № 10) на полгода. Также ВТБ принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 106. Повышенным спросом у клиентов пользуется собственная программа банка по реструктуризации с отсрочкой уплаты процентов на срок до полугода, а по основному долгу – до одного года. По специальным программам рефинансирования для малого бизнеса «Кредит на восстановление бизнеса» и микропредприятий «Бизнес-реструктуризация» заемные средства могут быть выданы на срок до 10 лет. Все заявки рассматриваются в ускоренном режиме.

- ВТБ активно ведет работу по поддержке российского бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации в результате пандемии коронавируса. Мы понимаем, насколько сейчас важна для юридических лиц и предпринимателей оперативная помощь для обеспечения возможности дальнейшего продолжения их деятельности. Государственные программы и наши собственные инструменты поддержки оказались очень востребованы бизнесом. Мы уверены, что все они позволят в значительной степени нивелировать влияние сложившейся ситуации на развитие российского предпринимательского сообщества, - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

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