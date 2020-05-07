2020-05-07T15:56:16+03:00
Экономика

ВТБ совместно с Еврейским музеем открывают онлайн-платформу к Юбилею Победы

Еврейский музей и центр толерантности вместе с банком приглашают посетить выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года»
Поделиться:
Фото: Сайт Еврейского музеяФото: Сайт Еврейского музея
Изменить размер текста:

Выставка доступна публике на сайте http://may9.jewish-museum.ru/

Это центральный проект серии мероприятий, приуроченных к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов — Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Генеральным спонсором серии онлайн-мероприятий выступает банк ВТБ.

Илья Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года. Оператор Валерий Гинзбург также ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву. В 1945-м году Гинзбург был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного Берлина.

- Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, Банк ВТБ (ПАО) продолжает поддерживать социально-значимые проекты в рамках программы «Культурная страна». С помощью современных технологий мы сможем в день 75-летия со Дня Победы собраться на одной площадке — виртуальной. «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» — один из проектов, который в современных реалиях будет реализован в формате онлайн. Эта выставка — своеобразный диалог фотографов, которые видели один и тот же город в одно и то же время, но с разных ракурсов. Прежде всего, это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы этот день настал, — рассказала Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ .

- Безопасность посетителей музея всегда в приоритете для нас. Принимая во внимание текущую ситуацию, мы вместе с нашим партнером — банком ВТБ — приняли решение перенести выставку и все приуроченные к ней активности в формат онлайн. Специально к выставке был создан информационный портал, на сайте и в социальных сетях музея будут размещены кураторские видео-экскурсии по ней, запланирована обширная образовательная программа. Как только ситуация изменится, музей откроет постоянную экспозицию и выставку “Неизвестный Берлин. Май 1945 года” для посетителей. Выставка смонтирована и будет ждать посетителей столько, сколько потребуется. День Победы — это святой праздник для нашей страны, и еврейская община относится к нему с особым трепетом, ведь благодаря Победе был спасен еврейский народ от полного уничтожения. Поэтому наш долг, несмотря ни на какие обстоятельства, на достойном уровне отметить эту важнейшую дату, — отметил директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, президент ФЕОР, раввин Александр Борода.

Справка КП

Еврейский музей и банк ВТБ связывают крепкие партнерские отношения. Банк поддерживает музей с 2014 года. Осенью 2017 года банк принял участие в организации выставки «Каждому по свободе? История одного народа в годы революции». В октябре 2018 года при поддержке банка была открыта выставка «Исаак Левитан и авторский кинематограф». В 2019 году ВТБ выступил генеральным спонсором «Союза молодежи» — проекта об истории русского авангарда.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Меры поддержки бизнеса и граждан в России в условиях коронавируса: какую помощь можно получить от властей
Правительство России создало информационный сервис, который объединяет 80 различных мер поддержки бизнеса и граждан и подсказывает, какие льготы вам положены
Новости 24
Белгородским ветеранам доставят 27 тысяч писем-треугольников
Можжевеловую рощу высадили сотрудники Белгородского университета
Системообразующие предприятия Черноземья получили поддержку от Сбербанк
Где в Белгороде отключат воду
В Белгородской области трансформаторные подстанции украсили праздничными граффити
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
В Губкине из-за роженицы с COVID-19 закрыли акушерское отделение
Белгородская организация заплатила штраф за нарушение при увольнении работника
ВТБ выдал ипотеку под 6,5% более чем на 6 миллиардов рублей
В Белгородской области полицейские изъяли у грибника около килограмма дурманящей травы
За кражу бензина с АЗС в Старом Осколе задержан водитель «Мерседес» S-класса
Задержан белгородец, подозреваемый в нападении на девочку
В зале «Родина» открылась выставка семейных архивных материалов о войне
«Масочный режим» в Белгородской области введут с 12 мая
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В видеосервисе Wink 8 мая состоится эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги
В Белгороде с торгов уйдет трактор «Беларус» и легковой автомобиль «Mazda 6»
Детский сад «Капелька» Красненского района будет отремонтирован
Против жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за мошенничество