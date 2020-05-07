В Белгородской области в грузовом составе обнаружили пакет и наркотиками

Сотрудникам Пограничного управления приходится сталкиваться с различными фактами нарушения законодательства Российской Федерации в сфере охраны государственной границы. На этот раз во время осмотра железнодорожного вагона на станции «Валуйки-сортировочная» пакет с наркотиками помогла обнаружить служебная собака.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

Пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения желто-зеленого цвета удалось обнаружить во время осуществления пограничного контроля. Вещество, предположительно наркотического содержания, пытались спрятать между колесной парой вагона №18. Но служебная собака нашла тайник и указала на него пограничникам.

Вещество в установленном порядке было изъято. Пакет с зельем отправлен компетентным службам, где будут проведены все исследования.