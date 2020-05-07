В Белгородской области трансформаторные подстанции украсили праздничными граффити

Работы проводились в нескольких регионах операционной ответственности компании «Россети» в рамках проекта «Энергетики – Великой Победе». Всего во время мемориальной акции энергетики оформили 43 энергообъекта.

Так, в Белгородской области празднично украсили пять трансформаторных подстанций (ТП). Четыре из них расположены на территории музея-заповедника «Прохоровское поле». Две - обеспечивают электроснабжение музейных объектов на главной площади и возле нового музея тружеников тыла. На стены этих ТП нанесены рисунки в стиле советского плаката «Мы завоевали счастье нашим детям» и «Слава солдату-победителю!».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Трансформаторная подстанция в районе Звонницы теперь напоминает как о первых, горьких, днях начала войны, так и о победном ликовании мая 1945 года.

Четвертый объект посвящен командующему Воронежским фронтом, генералу-полковнику Николаю Федоровичу Ватутину. Художника вдохновил известный фотоснимок военачальника на наблюдательном пункте.

На стенах пятой подстанции, расположенной на границе Белгородского и Шебекинского районов, изображен героический образ прославленного снайпера, Героя Советского Союза, гвардии старшины Николая Ильина, лично истребившего 459 немецких солдат и офицеров. Николай Ильин похоронен в братской могиле в селе Никольское Шебекинского района. В прошлом году ко Дню Победы энергетики обеспечили освещение мемориала.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Все рисунки выполнили белгородские художники Павел Ларичев и Эдуард Курбасов. Они работали в смешанной технике, с применением малярных лент, трафаретов и кистей, с последовательным наложением слоев. Общая площадь рисунков составляет порядка 100 квадратных метров. Для выполнения пяти работ художники использовали в общей сложности 150 оттенков краски.

Трансформаторные подстанции, выбранные для реализации проекта «Граффити Победы», находятся в хорошо обозримых, знаковых местах. Энергетики посчитали необходимым оформить их в соответствии с патриотическим духом этого великого праздника, увековечить имена героев, которым обязаны жизнью. Проект объединяет память о героях войны и такое современное направление в искусстве как стрит-арт.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

- «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проводят масштабные мероприятия в рамках подготовки к юбилею Великой Победы в 20 регионах страны. Так мы выражаем наше глубокое уважение и благодарность ветеранам. Проект граффити продолжает и расширяет нашу традицию использования электросетевых объектов в культурных, эстетических и просветительских целях. С его помощью мы хотим увековечить подвиг нашего народа, имена героев и память о событиях Великой Отечественной войны, - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.