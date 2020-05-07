2020-05-07T13:41:56+03:00
Общество

На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику

Компания проанализировала литературные предпочтения своих белгородских абонентов в период самоизоляции
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Чаще всего в сервисе «Tele2 Книги» скачивают издания из раздела «Психология». Самой популярной бесплатной книгой стал «Брак без крика и ссор». На третьем месте – «Идиот» Достоевского.

Tele2 зафиксировала рост популярности digital-сервисов среди своих абонентов. Количество посетителей сайта «Tele2 Книги» год к году увеличилось на 215%. Чаще всего на портал заходят жители Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Иркутска и Казани. Количество активных абонентов из Белгородской области увеличилось в 5 раз по сравнению с предыдущим годом.

Период самоизоляции стал отличным поводом почитать: к концу апреля число посетителей сайта «Tele2 Книги» выросло на 78% по сравнению с последними днями февраля.

Наибольшую активность продемонстрировали абоненты из Красноярского края. В период самоизоляции посетителей сайта «Tele2 Книги» из этого региона стало в 5 раз больше по сравнению с обычными днями. Число пользователей ресурса из Татарстана выросло в 4 раза. Также во время самоизоляции в 3 раза увеличилось количество посетителей на сайте из Воронежской области.

Самыми популярными категориями во время самоизоляции стали «Психология», «Фэнтези», а также «Любовные романы». Чаще всего из бесплатных книг пользователи скачивали издание по психологии семейных отношений «Брак без крика и ссор» авторов Дженни Ранкел и Хэла Ранкела. Также подписчики сервиса интересовались наукой. Вторым по популярности стало издание об устройстве мира «Кроличья нора, или Что мы знаем о себе и Вселенной», авторы – Марк Висенте, Бетси Чейс, Уильям Арнтц. На третьем месте произведение классической русской литературы – «Идиот» Федора Достоевского. Четвертую строчку рейтинга заняла книга о финансах «Давай поговорим о твоих доходах и расходах» Карла Ричардса. Замыкает рейтинг популярных бесплатных книг приключенческий роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли».

Платформа «Tele2 Книги» насчитывает более 100 тыс. изданий различных жанров. Чтобы оформить подписку на сервис, необходимо отправить USSD-запрос *681#. Первый день пользования услугой будет бесплатным, далее стоимость составит 9 рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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