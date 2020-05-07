2020-05-07T11:02:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 7 мая 2020 года составило 574 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 7 мая 2020 год
Ирина ТАРАСОВА
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Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 7 мая 2020 года составило 574 человека.Число заболевших из-за коронавируса в Белгородской области на 7 мая 2020 года составило 574 человека.Фото: "КП" Архив
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На 10.45 7 мая по сообщению сайта Стопкороновирус рф в Белгородской области выявлено 34 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших составило 574 человека. К сожалению, за минувшие сутки от заражения COVID-19 умел еще один человек. С начала пандемии в регионе число умерших составило 6 человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировано наибольшее количество новых заболевших — 11 231. Всего на 7 мая число заболевших россиян составляет 177 160 человек. За минувшие сутки умерло 88 человек (общее число умерших составило 1 625).

В Курской области за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заболевания COVID-19 (общее число — 1 197). В Тамбовской области общее число заболевших составило 1 046 (плюс 75 за сутки), в Орловской — 865 (плюс 52), в Воронежской — 731 (плюс 34), в Липецкой — 703 (плюс 47).

ИСТОЧНИК KP.RU

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